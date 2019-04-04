التلهليج و التكعرير :

في كل الاحوال وتحت كل الظروف، يظل سقف الاسرة نعيم يجب أن نشكر الله عليه فجزء كبير من متاعبنا النفسية مصدره عدم استشعارنا بالنِّعَمْ. وجزء كبير من آلامنا لا يعود الى شدة ما نعانيه، بل الى التأفف والسخط وغلق نوافذ الأمل ، أحيانا وأنا أتحدث مع البعض أتصور أنهم لو أدخلوا الجنة ومُرِّغَتْ أنوفهم في نعيمها لقال الواحد منهم: حاس روحي فاطة...والجنة ضيقة.

مخ الهدرة: " التلَهْلِيجْ " و "التكَعْرِيرْ" "التْخَرْنِينْ" و"التْمَعْجِينْ" هي بعض سمات الشخصيات المُعتلة نفسيا .