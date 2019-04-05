البلاد بلادنا ونديرو راينا أووووأوووو😘

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جودا الجميلة

جودا الجميلة

:: عضو مُشارك ::
إنضم
31 ماي 2018
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هاذه الرسالة موجهة الى كافة فخامة الشعب الجزاىري
اما بعد
أكل الدهر وشرب
من اوياع الناس صنع حبرا ليكتب به قدر ملايين الناس على ورق من رماد الظلم والالم
مع انه كان صادقا لكنه كذب
مع انه كان بريءا لكنه قتل
نعم قتل ملايين الناس
لكن النهاية ها هنا
اليوم نحن الحكم نحن السلطة نحن الذين نكتب في صفحات التاريخ قصتنا .قصتا غمرة في دماء شهداىنا الابرار الاحرار ونزرع في قلوب امهاتنا الامل الذي فارقهم منذ مفارقت الروح الجسد ومع انهم احياء هم ميتون
مع انهم احرار هم مقيدون بذكريات ابناىهم الذين اكلهم الحوت هربا من الظلم
اعلم ان بلادنا فارقناها بدمعات ملىءة اعيننا
ومنعنا عنها انفسنا عشرين عاما
لكن كفانا خوفا من ان نرجع للعشرية السودا كفانا تحملا اليوم آزمنا الصديد والحرية هي المطلوب
يجب ان نقتل الكرى ونعود الى الوطن
يوم امس حققنا هدفا عظيما ولكن الاصلاح هو هدفنا وليس ابعاد الرىيس عن الحكم
نريد دولة شعارها الحرية ودينها الاسلام والله اكبر .وطننا ملك للشعب والسيادة لنا لاغيرنا
اخواني واخواتي من قرء هذه الرستلة ينشرها ليعرف العالم من هم الجزاىريون ومن هم المسلمون العرب مع تحياتي القيمة لكم
 
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