التقاطات جديدة SOUmIA

بعد ايام ضغط تجاوزتها بالتحدي ولله الحمد ، لا انسى ذلك الصباح الجميل الذي خرجت فيه باكرا اتمشى لالتقي باختي فكنت امشي بابتسامة واضع ساماعات فيها سورة الانسان والقيامة ثم التقيت باختي سلمت عليها واكملنا السير اذا بي انتبه لامراة كبيرة في السن اعجبتني بهندامها ووجها فتوقت وقلت لاختي انتظريني التقط لها صورة

قطعت الطريق متجهة اليها

صباح الخير ميمتي

خير بنتي

الحاجة عجبتيني باغية نصورك نخليها عندي ذكرى

يااااناري ياناري هه هه هههه واشتا تصوري فيا راني قاع ...

والو الحاجة راكي شابة وزينة الله يبارك

التقطت لها هاته وهي مبتسمة

الحاجة سالتها علاه وشبيك

فقالت ها المرض والتعب والدنيا هدي والطاقة ..... بينما هي تحكي وتتامل المارة هنا وهناك فالتقطت لها هاته

كانك يا خالتي رويتي متاعبك بملامح في ثانية

ربي يبارك في عمرك ويحفظك لانك زدتي من سعادتي في تلك الصبحية ليست فقط لاني التقطت لك صورا انما فقك لرؤيتك



لحظات قبل انتهاء سيرنا في القصر اعجبني الجو المشمس والشجرة وهدا كان هيكلا لمطرح قديم مرمي



شجرة التين

حينما كنت قادمة الى بيت تعجبني تلك الجبال والمميز في ذلك السفر سحبا بيضاء ناصعة رايتها روووعة لا انساها 6

الصورة ملتقطة من خلف زجاج الحافلة + الحافلة تسير

حوحو يشكر روحو الاوملات تعي لوكان تاكلوها ما تنساوهاش ههه بنينة

عصافيرنا الكتكوتة



قبل البارحة اانا واختي ذاهبتان الى الطبيب اذا بي تعجبني الاشجال البنفسجية - نحبك بلادي -نحببك سعيدة-