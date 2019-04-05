التقاطات جديدة SOUmIA

سلام عليكم احباب اللمة والقعدة الزينة باه ما تقولوش طولت علينا من ديسمبر ما شفنا صور
تحية للجميع من القول للقول
صور من المسيرات السابقة
.
هي وصديقتها يدا بيد علم بعلم
ديما علامك مرفوع بايدي ولادك يا جزائرنا
التقطتها لهاتف صديقتي وهي تبث المسيرة على المباشر
مع صديقه واخته الصغرى على كتفه : ارحلي ايتها الارواح الشريرة لافتة تحملها طفلة بريئة
ارادت ان ترى صورة لها
في احدي الايام ذهبنا الى القنادسة انا وزملائي في التصوير الفوتوغرافي للتدريب مررت بحديقة بها اطفال يلعبون طلب من هاته البريئة لو تكن بكامرتي مبتسمة فوافقت بطريقة لبقة وابتسمت ابتسامتها الحلوة
جميلة ومتمردة عيونها جذابة خدودها لا تقاوم من لي كانت صغيرة مهما راهي تكبر لكن لها خدود مميزة
اول الخرجات في التطبيق للتصوير الفوتوغرافي التقطت الصور للطفل من خلف كرسي عمومي به دائرة في الاسفل
صداقة اطفال ، لقاء ، مرح
أثناء الانتهاء من زيارة القصر وفي طريقنا للعودة التقينا باطفال يلعبون الكرة بالطريق فشاركناهم اللعب وكان هدا هو الابرز والامهر في اللعب بالكرة تحية لك يا بطل 4كي اليوم ان شاء الله تاخذ مثل هاته الصورة في مبارايات عالمية
التقتا ابنتا الخالة في بيت جدهم ثم في صورة
يوم تحد للخوف للضياع بداية جيدة
في نفس اليوم مع زملائي - الصورة ملتقطة ب CANON 600D
تجوال في قصر القنادسة جدران بالحجرة واعجبتني الحجرة التي ركزت عليها وجعلتها صافية على البقية
بعد ايام ضغط تجاوزتها بالتحدي ولله الحمد ، لا انسى ذلك الصباح الجميل الذي خرجت فيه باكرا اتمشى لالتقي باختي فكنت امشي بابتسامة واضع ساماعات فيها سورة الانسان والقيامة ثم التقيت باختي سلمت عليها واكملنا السير اذا بي انتبه لامراة كبيرة في السن اعجبتني بهندامها ووجها فتوقت وقلت لاختي انتظريني التقط لها صورة
قطعت الطريق متجهة اليها
صباح الخير ميمتي
خير بنتي
الحاجة عجبتيني باغية نصورك نخليها عندي ذكرى
يااااناري ياناري هه هه هههه واشتا تصوري فيا راني قاع ...
والو الحاجة راكي شابة وزينة الله يبارك التقطت لها هاته وهي مبتسمة
الحاجة سالتها علاه وشبيك
فقالت ها المرض والتعب والدنيا هدي والطاقة ..... بينما هي تحكي وتتامل المارة هنا وهناك فالتقطت لها هاته
كانك يا خالتي رويتي متاعبك بملامح في ثانية ربي يبارك في عمرك ويحفظك لانك زدتي من سعادتي في تلك الصبحية ليست فقط لاني التقطت لك صورا انما فقك لرؤيتك
لحظات قبل انتهاء سيرنا في القصر اعجبني الجو المشمس والشجرة وهدا كان هيكلا لمطرح قديم مرمي
شجرة التين
حينما كنت قادمة الى بيت تعجبني تلك الجبال والمميز في ذلك السفر سحبا بيضاء ناصعة رايتها روووعة لا انساها 6
الصورة ملتقطة من خلف زجاج الحافلة + الحافلة تسير