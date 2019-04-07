خواطر صابونجية بلا بلا بلا ~Skor m@k

فبعد المشورة بحمد الله قررننا

( أنا والعقل والقلب تاعي )

أننا نفتحو مدونة أخرى بحول الله

فالمدونة الأولى أنتهى زمانها ومكانها ووقتها

فكانت دائما الملاذ الوحيد لي في هذا العالم

فبد كل هذه المدة تركتها ترتاح



مدونة جديدة

مع أمل جديد

وعزيمة أكبر

مدونة أو بالأحرى خواطر

ومصنفة أيضا مع الخربشات

بالنسبة للإسم

هي خواطر مني إليكم وحتى إلي

لكن بنكهة صابونجية

تكريما للفنانة فريدة صابونجي

المعروفة بلي ولا حاجة تعجبها

وكل شيء تتكلم فيه



وأيضا بعبارتها الشهيرة

ياوحد

فهذه الكلمة ستتكرر كثيرا في كتاباتي وخربشاتي

فبالنسبة إلي

هذه الكلمة تدل على فساد العقلية

لا المظاهر الخارجية



فمن توسوس منها فإني أقولها له

يا وحد العوريان راني عليك

فمدونتي

ستجدون فيها

عالمي الخاص

ماضي القريب

وحاضري

وحتى مستقبلي ونظرتي له

ستجدون فيها تخيلاتي

حتى وإن كانت كذبة من كذباتي

تجدون فيها نظرتي للعالم

بطريقتي الخاصة

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