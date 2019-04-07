خواطر صابونجية بلا بلا بلا ~Skor m@k

Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
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طاقم المشرفين
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
5,206
نقاط التفاعل
20,336
النقاط
2,901



إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا
وسيئات أعمالنا
واشهد أن لا اله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله



فبعد المشورة بحمد الله قررننا
( أنا والعقل والقلب تاعي )
أننا نفتحو مدونة أخرى بحول الله
فالمدونة الأولى أنتهى زمانها ومكانها ووقتها
فكانت دائما الملاذ الوحيد لي في هذا العالم

~~‘‘‘‘‘قًلْبٍٍي‘‘‘ يَسٍِيلٌ ‘‘‘‘حٍِبْرََا‘‘‘‘‘ ~~

فبد كل هذه المدة تركتها ترتاح

مدونة جديدة
مع أمل جديد
وعزيمة أكبر
مدونة أو بالأحرى خواطر
ومصنفة أيضا مع الخربشات

بالنسبة للإسم
هي خواطر مني إليكم وحتى إلي
لكن بنكهة صابونجية
تكريما للفنانة فريدة صابونجي
المعروفة بلي ولا حاجة تعجبها
وكل شيء تتكلم فيه

وأيضا بعبارتها الشهيرة
ياوحد
العوريانة

فهذه الكلمة ستتكرر كثيرا في كتاباتي وخربشاتي
فبالنسبة إلي
هذه الكلمة تدل على فساد العقلية
لا المظاهر الخارجية

فمن توسوس منها فإني أقولها له
يا وحد العوريان راني عليك

****

فمدونتي
ستجدون فيها
عالمي الخاص
ماضي القريب
وحاضري
وحتى مستقبلي ونظرتي له
ستجدون فيها تخيلاتي
حتى وإن كانت كذبة من كذباتي

تجدون فيها نظرتي للعالم
بطريقتي الخاصة

أما كتاباتي ستكون خضراء اللون
ببساطة هذه هي مدونتي


أرجو أن تنال إعجابكم
وتتبعكم لها من قريب
أو حتى من بعيد

تابعوني ولا تملو مني
فإني
أحبكم
I Love You

 
Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
ركن لقطات من تصويري
طاقم المشرفين
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
5,206
نقاط التفاعل
20,336
النقاط
2,901
نحن بحاجة الى الشجاعة والقوة
لحذف الماضي
لحذف الرسائل
لحذف التخيل
لحذف الحنين
وحذف بعض الأشخاص 🍉💚
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
14,473
نقاط التفاعل
53,012
النقاط
2,251
العمر
26
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
افتتاح موفق ان شاء الله خويا مالك
نحن دائما وبإذن الله متابعون لك
أينما وكيفما كنت
فبالتوفيق ان شاء الله
وصراحة مقدمة المدونة قتلتني ضحك ههه
الله يعطيك الربح
ان شاء الله بداية جديدة وطموحات جديدة
ونجاح محقق بإذن الله ^^​
 
Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
ركن لقطات من تصويري
طاقم المشرفين
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
5,206
نقاط التفاعل
20,336
النقاط
2,901
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
افتتاح موفق ان شاء الله خويا مالك
نحن دائما وبإذن الله متابعون لك
أينما وكيفما كنت
فبالتوفيق ان شاء الله
وصراحة مقدمة المدونة قتلتني ضحك ههه
الله يعطيك الربح
ان شاء الله بداية جديدة وطموحات جديدة
ونجاح محقق بإذن الله ^^​
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وعليكم السلام
يعطيك الصحة ختي مريم ان شاء الله مايخيبش ظنكم بي
ان شاء الله تكون بداية جديدة
وخاصة مع رحيل رئيسنا هاهاهاهو
ربي يوفقنا باش نطورو ونفيدو كاش عضو ولو مرة واحدة
شكغا
 
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