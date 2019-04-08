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:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
السلام عليكم ....
اهلا وسهلا بكم
اليوم ساشارككم وصفة جديدة باذن الله لحلوى مختلفة في مذاقها عما تعودنا
هليلات القوفريط
المقادير:
المقدار راح يكون بالكيلة اى نفس العبر
مقدار زبدة ذائبة
مقدار زيت
مقدار حليب سائل
4 ملعقة كبيرة ماء زهر
قرصة ملح
5g خميرة الحلوة
بعدما نخلط كلش مع بعض نطم بالفرينة
الحشو:
ثلاث مقادير لوز مرحى مقدار حلوة ترك
نطم بماء زهر
(مقدار الحشو يكون صغير)
الطريقة:
بعدما نتحصل على عجينة هشة وطرية
نشكل كراة متوسطة الحجم انا درت في كل كرة 30g تقريباا
نبسط الكرة ديالى ونحط فوقها الحشوة
نلف العجين
ونشكل حبة الحلوة ديالى
وهكذا حتى نكمل
بعد مانكل كل الحبات ديالى نشعل الفرن على 180°تقريبا مدة 15min
وبعد مايطيب نحظر عسل يكون خفيف (عسيلة تاع الحانوت نظيفلها مقدار تاع ماء زهر فوق نار حتى يغلوو) نغطس فيه الحبة ديالى وبعدها نرمدها بالقفريط مسكفرج
والان صحة وهنا
دمتم في رعاية الله وحفظه