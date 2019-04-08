👋👋 هليلات 👋👋

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
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السلام عليكم ....
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اهلا وسهلا بكم
اليوم ساشارككم وصفة جديدة باذن الله لحلوى مختلفة في مذاقها عما تعودنا
هليلات القوفريط

👈👈المقادير:

المقدار راح يكون بالكيلة اى نفس العبر
مقدار زبدة ذائبة
مقدار زيت
مقدار حليب سائل
4 ملعقة كبيرة ماء زهر
قرصة ملح
5g خميرة الحلوة
👈بعدما نخلط كلش مع بعض نطم بالفرينة
الحشو:
ثلاث مقادير لوز مرحى مقدار حلوة ترك
نطم بماء زهر
(مقدار الحشو يكون صغير)

👈👈الطريقة:

بعدما نتحصل على عجينة هشة وطرية
نشكل كراة متوسطة الحجم انا درت في كل كرة 30g تقريباا



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نبسط الكرة ديالى ونحط فوقها الحشوة
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نلف العجين
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ونشكل حبة الحلوة ديالى
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وهكذا حتى نكمل
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بعد مانكل كل الحبات ديالى نشعل الفرن على 180°تقريبا مدة 15min
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وبعد مايطيب نحظر عسل يكون خفيف (عسيلة تاع الحانوت نظيفلها مقدار تاع ماء زهر فوق نار حتى يغلوو) نغطس فيه الحبة ديالى وبعدها نرمدها بالقفريط مسكفرج
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والان صحة وهنا
👏👏👏👏
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دمتم في رعاية الله وحفظه
👋👋


 
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اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
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نقاط التفاعل
1,906
النقاط
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العمر
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله خرجلك روووعة
يعطيك الصحة وبارك الله فيك
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
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نقاط التفاعل
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النقاط
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السلام عليكم
يعطيك الصحة على الوصفة
في انتظار جديد وصفاتك المميزة
تحياتي لكي​
 
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