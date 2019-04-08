السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا

اشكر كل الاخوة والاخوات على كل ما قالوا

واشكركم على التفهم

.

الامر لم يتغير وهو يراوح مكانه للاسف

وكل مرة يزيد حجم الفجوة بيني وبينه

والامر وصل لمعاناة الوالدة معه اخبرتني انه نهاها عن التدخل بيننا وبينه

لكي لا تصل الرسالة اليه فتقول لنا

:منكم ليه:

ونحن نخافه ونهابه لأننا تربينا على الخوف لا الاحترام ووالله اخشى

ما بعد موت الخوف

حينها لا امن ردة فعلي او فعل اخوتي

لا سمح الله

والبعد والفرار من العائلة فكرت فيه

لكن ان تفر مصحوبا بالغضب

فذلك اشكال تربينا على خوفه

والاصدقاء والاقارب لا يتدخلون

اما خوفا من المشاكل او انه لن يدعهم يفتحون معه الحوار اصلا

تقول لي امي تزوج وفر بعدها وهذا

اشكال من عدة نواحي

اولا لن يكون الزواج الا برضائه

ولن يكون الا بعد رضائه عن الطرف الثاني

زد وتلك التي يرضاهم اعلم حالهم مسبقا وفكرة المهم اتزوج فإني اراها جحيما لي ولمن ترضى ان تكون زوجة في ظل هذا الجو.

انصحوني بارك الله فيكم .