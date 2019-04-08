مسمن مورق بنين هايل

Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
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سلام عليكم الفحلات

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه


ليوم طبقت المسمن هدا وصراحة رائع رائع راااااااااائع ويحمر الوجه ههه بعدا كنت ندير فيه اليوم ومبديت نطيب فجاة تجي خالتي زيارة عندنا والله حطيتو وحمرلي وجهي العايلة الكل عجبها


المهم نخليكم مع صور التطبيق واكيد رابط الفيديو
ملاحظة برك : هي دارت نصف لتر من الحليب وانا درت كاس والباقي كملتو بالماء وجا عادي وهايل
















كي قطعتو لاحظو كيفاه مورق الداخل وطايب مليح





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