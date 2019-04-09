ساعدوني و دعيولي ربي⁦❤️⁩⁦❤️⁩

sanaya
:: عضو فعّال ::
سلام عليكم خاوتي خواتاتي و سمحولي على الغياب
عندي مشكل نحب نطرحو ليكم و ساعدوني نلقى الحل
من مدة راني نفوت فالامتحان الثالث يعني الأخير السياقة و يخسروني مش غير انا المترشحين كامل يخسروهم بنات و ذكور
أيا راجلي راح للي نفوت عندو قالو شنو هاذ الحالة تعرف تسوق وتخسروها لوقتاش
قالو المعلم مش غير هي راهم يخسرولي طلابي كامل و السبب هو منمدلهمش الرشوة قصدو لزانجنيور
ونا سمعت بلي مدرسة اخرى اوليو ميخلصو 1200دج يخلصو 3000دج و مضمون ينجحهم مام لوكان يغلطو
ونا كنت نريسكي نسوق بلا بيرمي و دوكا حبست خفت يحكموني
الأحد اللي فات نفس لحكاية رحت نفوت و خسرني من دون أي خطأ
صاحب المدرسة بنفسو معول لوكان يزيدو معاه يحبس باسكو مهوش رابح لافير من سبتمبر و حنا مزال مديناش بيرمي و موش قادر يزيد مترشحين اخرين حتى نروحو
سؤالي
هل نوجد جهة معنية نقدم ليها شكوى مثلا ولا واش ندير
الحل هو تقديم الرشاوي و لكنه شرعا لا يجوز
و شكرا
عندي مشكل نحب نطرحو ليكم و ساعدوني نلقى الحل
من مدة راني نفوت فالامتحان الثالث يعني الأخير السياقة و يخسروني مش غير انا المترشحين كامل يخسروهم بنات و ذكور
أيا راجلي راح للي نفوت عندو قالو شنو هاذ الحالة تعرف تسوق وتخسروها لوقتاش
قالو المعلم مش غير هي راهم يخسرولي طلابي كامل و السبب هو منمدلهمش الرشوة قصدو لزانجنيور
ونا سمعت بلي مدرسة اخرى اوليو ميخلصو 1200دج يخلصو 3000دج و مضمون ينجحهم مام لوكان يغلطو
ونا كنت نريسكي نسوق بلا بيرمي و دوكا حبست خفت يحكموني
الأحد اللي فات نفس لحكاية رحت نفوت و خسرني من دون أي خطأ
صاحب المدرسة بنفسو معول لوكان يزيدو معاه يحبس باسكو مهوش رابح لافير من سبتمبر و حنا مزال مديناش بيرمي و موش قادر يزيد مترشحين اخرين حتى نروحو
سؤالي
هل نوجد جهة معنية نقدم ليها شكوى مثلا ولا واش ندير
الحل هو تقديم الرشاوي و لكنه شرعا لا يجوز
و شكرا