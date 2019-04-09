ساعدوني و دعيولي ربي⁦❤️⁩⁦❤️⁩

سلام عليكم خاوتي خواتاتي و سمحولي على الغياب

عندي مشكل نحب نطرحو ليكم و ساعدوني نلقى الحل

من مدة راني نفوت فالامتحان الثالث يعني الأخير السياقة و يخسروني مش غير انا المترشحين كامل يخسروهم بنات و ذكور

أيا راجلي راح للي نفوت عندو قالو شنو هاذ الحالة تعرف تسوق وتخسروها لوقتاش

قالو المعلم مش غير هي راهم يخسرولي طلابي كامل و السبب هو منمدلهمش الرشوة قصدو لزانجنيور

ونا سمعت بلي مدرسة اخرى اوليو ميخلصو 1200دج يخلصو 3000دج و مضمون ينجحهم مام لوكان يغلطو

ونا كنت نريسكي نسوق بلا بيرمي و دوكا حبست خفت يحكموني

الأحد اللي فات نفس لحكاية رحت نفوت و خسرني من دون أي خطأ

صاحب المدرسة بنفسو معول لوكان يزيدو معاه يحبس باسكو مهوش رابح لافير من سبتمبر و حنا مزال مديناش بيرمي و موش قادر يزيد مترشحين اخرين حتى نروحو

سؤالي

هل نوجد جهة معنية نقدم ليها شكوى مثلا ولا واش ندير

الحل هو تقديم الرشاوي و لكنه شرعا لا يجوز

و شكرا