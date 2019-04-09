حقيبة سفر ⁦❤️⁩ الفتى الأشقر

كان ذلك الفتى هو اخر من التقيت به في رحلتي تلك، و أول من جال بخاطري الليلة ، لا أعلم تحديدا مالذي جعل طيفه يزورني في ليلة كئيبة كهذه ، لعل ملامحه هي السبب ، فهو لم يحاول اخفاء تعبه و رغبته الملحة في أن نشتري منه آخر علبة مناديل ، تساءلت عن السبب لحظتها ، الذي يجعل فتى يافعا يقصد طريقا تعج بالسيارات غير مبال لمجازر الطرقات ، التي تحصد الأرواح في حين غفلة ليبيع المناديل ،عن الفاقة التي دفعته و جعلته يتخلف عن أقرانه ليعمل .* اشتري منه رجاءا فان المرء لن يصل لهذه الحل الا و هو فيأشد حاجته .توقفنا بالفعل فتقدم الفتى نحو السيارة ، كان في السادسة عشرة تقريبا من عمره ، وسيم أشقر الشعر أزرق العينين ، تبدو عليه أمارات التعب و لم يكابد عناء إخفاء رغبته يبيع آخر علبة تبقت لديه ، أخذت أنظر إليه و أسئلة كثيرة تراودني ، ثم خانتني دمعتي كعادتها.....تحية من القلب لأولئك الذين يسعون جاهدين لأجل لقمة الحلال ، لأولائك الذين يبيعون في حواف الأرصفة و بكل الأماكن العامة ، أنتم القدوة لكل شاب عاطل لايرضى بالقليل و لا العمل بأجر زهيد ،و لسان حالكم المثل الشهير :أوقد شمعة و لا تمض عمرك و أنت تلعن الظلامتحية من القلب⁦⁩⁦⁩⁦⁩⁦