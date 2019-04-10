زرق ليها عينها وأسقط لها الجنين وهددها بالكتمان

السلام عليكم

هذه القصة عاينتها وأعرف اصحابها



زوجة حامل أعدت الفطور على الغاز في المطبخ ومن أتعاب الحمل استلقت على سريرها وفي غفوة من النوم احترق القدر وما فيه وعمت رائحة الطعام المحروق المكان

عاد الزوج من المقهى الدي كان يتسكع فيه فوجد فطوره متفحم والزوجة تندب حضها

فدخل عليها يمينا وشمالا حتى ازقت احدى عينيها

فانهارت مغمى عليها وسقط جنينها

فخاف الزوج وأعلن حالة استنفار وأخدها الى أقرب مستشفى

وقبل وصوله الى المستشفى كان قد انتهى من كتابة واعداد سيناريو ملائم لما حدث كما يحدث في الافلام

فسأل الطبيب كما سأل الأهل والناس عما جرى

فبدأ في اخراج السيناريو

قال لهم كانت تعد الفطور ان ابنهاالصغير ضربها بلعبته في العين وعندمى اغمي عليها سقطت وسقط جنينها من الخلعة فحملناها الى المستشفى والكل ذهب وعندما عدنا وجدنا ان الفطور الدي كانت تضعه في المطبخ يحترق واصبح مفحما

وبعدما استيقضت الزوجة من غيبوبتها حكا لها السيناريو الجديد الذي اعده واسم لها ان لا تحكي غيره مهدد لها ولابنها بالقتل ان سمع احد يحكي حقيقة ما وقع



واستمر الوضع هكدا اسبوعا والجميع يعتقد ان ابنها هو السبب واخدو يؤنبونه وامتنع الجيران عن شراء اللعب

الى ان جاء اليوم الذي انفجرت فيه باكية امام اهلها ...................................................تولدت قصة اخرى لا ارويها...........