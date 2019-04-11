حوادث او مواقف عشتها!!

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
السلام عليكم اخوتي واخواتي ان شاءالله راكم بخير
اكيد في الحياة تاعنا اليومية قد نتعرض لحوادث
او نعيشوا حوادث ومخاطر نكونو حنا فيها او نكونوا شاهدين علئ حوادث لناس غيرنا ...
مرة دخلت فينا كاميون وجات من جيهتي كنت راقدة نضت مافاهمة والو ..الحمد لله على كل حال
وحد العام سلكت من قدام الكار لي قريب رحاني انا وصحاباتي ..في لمح البصر
مرة تاني غرقت في البحر ..كنت شويا صغيرة بدا الكورون يجبدني التحت بقوة وبديت نروح
وبفضل الله سلكني وحد الراجل يكثر خيرو..
وحد المرة كنت ناكل في اللحم وراحلي عظم ..درت الحركات..قفز نط..جري والو ..شربت زيت الزيتون..نص ساعة من العذاب بديت نخمم في سبيطار لابالسيف هبط وراح الحمد لله...
وحد النهار حضرت لمطاردة الشرطة لبعض الصعاليك في سبيطار ...دينا بنتي في الليل لقينا اكشن قدامنا
مجموعة مشاغبين صاحبهم مضروب بموس محبوش يخيطوه عيط لصحابو هجموا علئ سبيطار وحنا كنا نستناو في دالتنا حماتنا الشرطة !قلبي في ساعتها كان يخبط تيك تاك بسرعة البرق
يعني كاين مواقف يقدر الواحد منا يعيشها فجأة دون سابق انذار او يكون شاهد علئ حوادث قداموا...
تقدروا تشاركونا
اكيد في الحياة تاعنا اليومية قد نتعرض لحوادث
او نعيشوا حوادث ومخاطر نكونو حنا فيها او نكونوا شاهدين علئ حوادث لناس غيرنا ...
مرة دخلت فينا كاميون وجات من جيهتي كنت راقدة نضت مافاهمة والو ..الحمد لله على كل حال
وحد العام سلكت من قدام الكار لي قريب رحاني انا وصحاباتي ..في لمح البصر
مرة تاني غرقت في البحر ..كنت شويا صغيرة بدا الكورون يجبدني التحت بقوة وبديت نروح
وبفضل الله سلكني وحد الراجل يكثر خيرو..
وحد المرة كنت ناكل في اللحم وراحلي عظم ..درت الحركات..قفز نط..جري والو ..شربت زيت الزيتون..نص ساعة من العذاب بديت نخمم في سبيطار لابالسيف هبط وراح الحمد لله...
وحد النهار حضرت لمطاردة الشرطة لبعض الصعاليك في سبيطار ...دينا بنتي في الليل لقينا اكشن قدامنا
مجموعة مشاغبين صاحبهم مضروب بموس محبوش يخيطوه عيط لصحابو هجموا علئ سبيطار وحنا كنا نستناو في دالتنا حماتنا الشرطة !قلبي في ساعتها كان يخبط تيك تاك بسرعة البرق
يعني كاين مواقف يقدر الواحد منا يعيشها فجأة دون سابق انذار او يكون شاهد علئ حوادث قداموا...
تقدروا تشاركونا