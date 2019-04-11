حوادث او مواقف عشتها!!

السلام عليكم ورحمة والله وبركاته

والحمد لله غلى سلامتك من كل الحوادث، ساعات والله لولا ستر الله علينا كن الإنسان راح فيها، لكن ربي ينزل علينا فيها رحمتو وزيد هادي مكاتيب الله.

انا مرة طالعة رايحة نقرا في الجامعة، وكانت الامطار طاحت الليلة لي قبل يسما الارض تزلق، مالا جيت نقطع في طريق تدي وتجيب، شفت على يساري سيارات ماكانش قطعت وزدت شفت على يميني لقيت سيارة قريبة جاية قلت بصح نقدر نعدي، انا جيت قاطعة زلقت طحت في نص الطريق وجيت قاعدة في الارض والسيارة كيما قتلك قريبة، انا غير طحت قلت خلاص نهايتي، ستر ربي الشوفور راجل كبير قاعد يسوق بعقلو، حبس قدامي قدقد يعني على شعرة، قالي بنتي راكي مليحة وانا راني مازلني من الشوك مربعة في نص الطريق ههههه.

ومرة كنت قاعدة نتغدا في الطابلة انا نضت وطيح الساعة الكبيرة على الكرسي قريب جات فوق راسي، ومرة قاعدة نسيق في الكوزينة انا تحركت وطيح الترية لي فيها اللومبا، طار الزجاج في كل بلاصة مزية تجرحت رجلي برك، ومرة انا صغيرة نلعب قدام لابريز شعلت فيا التريسيتي هههه، وبزاف حوادث.

هادا واش تفكرت حاليا من الحوادث والحمد لله على كل حال، ربي يسترنا ويحفظنا ويحفظ أهلنا من كل سوء.

تحياتي