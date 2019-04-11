حوادث او مواقف عشتها!!

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
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السلام عليكم اخوتي واخواتي ان شاءالله راكم بخير
🌹🌹
اكيد في الحياة تاعنا اليومية قد نتعرض لحوادث
او نعيشوا حوادث ومخاطر نكونو حنا فيها او نكونوا شاهدين علئ حوادث لناس غيرنا ...
🌹🌹
مرة دخلت فينا كاميون وجات من جيهتي كنت راقدة نضت مافاهمة والو ..الحمد لله على كل حال
وحد العام سلكت من قدام الكار لي قريب رحاني انا وصحاباتي ..في لمح البصر 🤐

مرة تاني غرقت في البحر ..كنت شويا صغيرة بدا الكورون يجبدني التحت بقوة وبديت نروح
وبفضل الله سلكني وحد الراجل يكثر خيرو.😥.

وحد المرة كنت ناكل في اللحم وراحلي عظم ..درت الحركات..قفز نط..جري والو ..شربت زيت الزيتون..نص ساعة من العذاب بديت نخمم في سبيطار لابالسيف هبط وراح الحمد لله...

وحد النهار حضرت لمطاردة الشرطة لبعض الصعاليك في سبيطار ...دينا بنتي في الليل لقينا اكشن قدامنا
مجموعة مشاغبين صاحبهم مضروب بموس محبوش يخيطوه عيط لصحابو هجموا علئ سبيطار وحنا كنا نستناو في دالتنا حماتنا الشرطة !قلبي في ساعتها كان يخبط تيك تاك بسرعة البرق 🌩🌩

يعني كاين مواقف يقدر الواحد منا يعيشها فجأة دون سابق انذار او يكون شاهد علئ حوادث قداموا...
تقدروا تشاركونا 🌼🌼
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
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السلام عليكم ورحمة والله وبركاته
والحمد لله غلى سلامتك من كل الحوادث، ساعات والله لولا ستر الله علينا كن الإنسان راح فيها، لكن ربي ينزل علينا فيها رحمتو وزيد هادي مكاتيب الله.
انا مرة طالعة رايحة نقرا في الجامعة، وكانت الامطار طاحت الليلة لي قبل يسما الارض تزلق، مالا جيت نقطع في طريق تدي وتجيب، شفت على يساري سيارات ماكانش قطعت وزدت شفت على يميني لقيت سيارة قريبة جاية قلت بصح نقدر نعدي، انا جيت قاطعة زلقت طحت في نص الطريق وجيت قاعدة في الارض والسيارة كيما قتلك قريبة، انا غير طحت قلت خلاص نهايتي، ستر ربي الشوفور راجل كبير قاعد يسوق بعقلو، حبس قدامي قدقد يعني على شعرة، قالي بنتي راكي مليحة وانا راني مازلني من الشوك مربعة في نص الطريق ههههه.
ومرة كنت قاعدة نتغدا في الطابلة انا نضت وطيح الساعة الكبيرة على الكرسي قريب جات فوق راسي، ومرة قاعدة نسيق في الكوزينة انا تحركت وطيح الترية لي فيها اللومبا، طار الزجاج في كل بلاصة مزية تجرحت رجلي برك، ومرة انا صغيرة نلعب قدام لابريز شعلت فيا التريسيتي هههه، وبزاف حوادث.
هادا واش تفكرت حاليا من الحوادث والحمد لله على كل حال، ربي يسترنا ويحفظنا ويحفظ أهلنا من كل سوء.
تحياتي
 
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