سماعك عن نعيم الجنة جنه تلاوة رائعة للمنشاوى

سماعك عن نعيم الجنة جنه تلاوة رائعة للمنشاوىقراءة الشيخ محمد صديق المنشاوى للايات من 19 الى 21 من سورة الانسان بأداء غاية فى الابداعوَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا (19) وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا (20) عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ۖ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (21)