سلام عليكم خاوتي

حابة نطرح مشكل نتمنى تساعدوني فيه قد يبدو بسيطا و لكنه يعرقل في الحقيقة جدا

وهو عدم الانضباط مع بعض الأعمال

على رأسها الكتابة و الرياضة ليس بسبب الاهمال و انما لكثرة المسؤوليات و لو كنت مثلا أدرس أو مشاركة بنادي مثلا سأذهب مجبرة طبعا ولكنني بما أنني من أقوم بتنظيم وقتي أجدني لفترات طويلة أتخلف عن الكتابة و عن الرياضة و عن المطالعة علما أنني ساعدت نفسي بتحديد الوقت و مع ذلك لا أنضبط و أجدني أنخرط بأعمال أخرى بالبيت

أخبروني كيف يمكن لي الانضباط وكيف تنظمون وقتكم خصوصا عندما يكون ذلك النظام بينك و بين نفسك

كيف لك أن تتقيد ببرنامجك ؟

تحياتي