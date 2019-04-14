sanaya
:: عضو فعّال ::
سلام عليكم خاوتي
حابة نطرح مشكل نتمنى تساعدوني فيه قد يبدو بسيطا و لكنه يعرقل في الحقيقة جدا
وهو عدم الانضباط مع بعض الأعمال
على رأسها الكتابة و الرياضة ليس بسبب الاهمال و انما لكثرة المسؤوليات و لو كنت مثلا أدرس أو مشاركة بنادي مثلا سأذهب مجبرة طبعا ولكنني بما أنني من أقوم بتنظيم وقتي أجدني لفترات طويلة أتخلف عن الكتابة و عن الرياضة و عن المطالعة علما أنني ساعدت نفسي بتحديد الوقت و مع ذلك لا أنضبط و أجدني أنخرط بأعمال أخرى بالبيت
أخبروني كيف يمكن لي الانضباط وكيف تنظمون وقتكم خصوصا عندما يكون ذلك النظام بينك و بين نفسك
كيف لك أن تتقيد ببرنامجك ؟
تحياتي
حابة نطرح مشكل نتمنى تساعدوني فيه قد يبدو بسيطا و لكنه يعرقل في الحقيقة جدا
وهو عدم الانضباط مع بعض الأعمال
على رأسها الكتابة و الرياضة ليس بسبب الاهمال و انما لكثرة المسؤوليات و لو كنت مثلا أدرس أو مشاركة بنادي مثلا سأذهب مجبرة طبعا ولكنني بما أنني من أقوم بتنظيم وقتي أجدني لفترات طويلة أتخلف عن الكتابة و عن الرياضة و عن المطالعة علما أنني ساعدت نفسي بتحديد الوقت و مع ذلك لا أنضبط و أجدني أنخرط بأعمال أخرى بالبيت
أخبروني كيف يمكن لي الانضباط وكيف تنظمون وقتكم خصوصا عندما يكون ذلك النظام بينك و بين نفسك
كيف لك أن تتقيد ببرنامجك ؟
تحياتي