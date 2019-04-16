إستعد لواقع غير الذي رسمته في ذهنك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى كل مقبلة على الزواج كل فتاة تحلم منذ خطبتها بالعالم الذي ستعيشه بعد زواجها فهي تراه عالم و,دي مليئ بالورود والسعادة ترى فقط الجانب المشرق من ما بعد الزواج وذلك لشغفها بتكوين أسرة أو لحبها لزوجها لكن يجب أن تكون واقعية إلا تنجر وراء أحلامها فتنصدم بواقع غير الذي آمنت به الزواج مسؤولية كبيرة فيه الاهتمام بنفسك زوجك أهل زوج الاولاد النظافة الطبخ وغيرها كما يجب أن ال تصدق كل ما يقول لها خطيبها الخطاب يجي رطاب وتأكيد أن كل رجل يرى أهله احسن ناس فيصفهم لكي بأرقى الكلمات خاصة أمه انا لا أعني بكلامي أن اهل زوج ليسوا طيبين وإنما الواقع مغاير لما ستسمعينه منه لذا كوني مستعدة لكل الاحتمالات ووفقكي الله