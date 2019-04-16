انصحوني بتجاربكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي الكرام، أولا لم أعرف أين أطرح موضوعي هذا فاستنجدت بمجتمع اللمة العام أردت من خلاله أن تنصحوني، أنا لدي شهادة جامعية ونظرا لارتباطاتي العائلية لا أستطيع العمل خارج المنزل، فأردت أن أعمل داخل المنزل بالنسبة للدروس الخصوصية داخل المنزل صعبة نوعا ما لعدم وجود المكان المناسب فأردت أن أنقل هذه الدروس من خلال إنشاء قناة على اليوتيوب لأني أحس نفسي قادرة على إعطاء أسلوب تعليمي جيد، فأرجو أن تنصحوني إذا كان أحد منكم أنشأ قناة و نجح فيها أعلموني بالتفاصيل، أو أن أنشئ مدونة أحسن تكون فيها مقالات هادفة وتكون متعلقة أيضا بالمجال الدراسي . أنتظر إجاباتكم إخوتي الكرام.