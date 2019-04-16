انصحوني بتجاربكم.

وقفة صدق

وقفة صدق

:: عضو مُشارك ::
إنضم
8 مارس 2018
المشاركات
151
نقاط التفاعل
332
النقاط
313
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي الكرام، أولا لم أعرف أين أطرح موضوعي هذا فاستنجدت بمجتمع اللمة العام أردت من خلاله أن تنصحوني، أنا لدي شهادة جامعية ونظرا لارتباطاتي العائلية لا أستطيع العمل خارج المنزل، فأردت أن أعمل داخل المنزل بالنسبة للدروس الخصوصية داخل المنزل صعبة نوعا ما لعدم وجود المكان المناسب فأردت أن أنقل هذه الدروس من خلال إنشاء قناة على اليوتيوب لأني أحس نفسي قادرة على إعطاء أسلوب تعليمي جيد، فأرجو أن تنصحوني إذا كان أحد منكم أنشأ قناة و نجح فيها أعلموني بالتفاصيل، أو أن أنشئ مدونة أحسن تكون فيها مقالات هادفة وتكون متعلقة أيضا بالمجال الدراسي . أنتظر إجاباتكم إخوتي الكرام.
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,746
نقاط التفاعل
9,202
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751
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