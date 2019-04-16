🌹 "خير ما نستقبل به موسم الطاعات"

sami44

sami44

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🌹 سئل الشيخ الشنقيطي : بماذا تنصحني لاستقبال مواسم الطاعات؟فقال : خير مايستقبل به مواسم الطاعات "كثرة الاستغفار" لأن ذنوب العبد تحرمه التوفيق !! ما ألزم عبد قلبه الاستغفار .. إلا زكى ،،، وإن كان ضعيفا قوي ،،، وإن كان مريضا شفي ،،، وإن كان مبتلى عوفي ،،، وإن كان محتارا هدي ،،، وإن كان مضطربا سكن .. و إن الاستغفار .. هو الأمان الباقي لنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم !! يقول ابن كثير رحمه الله ... ومن اتصف بهذه الصفة - أي : صفة الاستغفار .. يسر الله عليه رزقه ،،، وسهَّل عليه أمرَه ،،، وحفظ عليه شأنه وقوته. تأملوا قوة العبارة : عندمآ قالهآ عمر بن آلخطآب : لونزلت صآعقة من آلسمآء مآ أصآبت "مستغفر"
"استغفر ُاللهُ الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته" .
هنيئا للمستغفرين
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استغفر الله العظيم واتوب اليه
وماروع ان تكون في قمة التعب وتدخل وتجد موضوعا رائعا ويريح قلب كل من قراه
تسلم اخي و بارك الله فيك وربي يجازيك كل خير
تحياتي
 
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