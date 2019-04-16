ملخصات جميع المواد لشهادة التعليم المتوسط 2019 - المراجعة النهائية

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ملخصات الرياضيات
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ملخصات العلوم الطبيعية
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ملخصات الفيزياء
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ملخصات التاريخ و الجغرافيا
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ملخصات التربية الإسلامية
حمل من هنا
ملخصات اللغة الفرنسية
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ملخصات اللغة الانجليزية
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