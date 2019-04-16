GhaF
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 9 جويلية 2016
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السلام عليكم
متوفر للبيع 500 دولار Payoneer مقابل CCP
سعر البيع: 1 دولار = 195دج (السعر ثابت لا داعي للإحراج)
العمولة على المشتري
أقل مبلغ للحجز 50 دولار
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
المبلغ كاملا بـ 97500 دج
المصدر: أعمال حرة
الإثبات في المرفقات
طريقة التعامل:
1 - تقوم بحجز المبلغ (مدة الحجز 12 ساعة) ثم أرسل بيانات ccp لك عبر الخاص عن طريق الاشراف.
2 - بعد إرسال المال للـ ccp تقوم بوضع الإثبات هنا في الموضوع (الرجاء كتابة اسم عضوية الشاري و البائع و اسم المنتدى على وصل الدفع) .
3 -تقوم بارسال بيانات الدفع الخاصة بك لي عن طريق الاشراف .
4 - بعد التأكد من وصول المبلغ سأقوم بالدفع
متوفر للبيع 500 دولار Payoneer مقابل CCP
سعر البيع: 1 دولار = 195دج (السعر ثابت لا داعي للإحراج)
العمولة على المشتري
أقل مبلغ للحجز 50 دولار
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
المبلغ كاملا بـ 97500 دج
المصدر: أعمال حرة
الإثبات في المرفقات
طريقة التعامل:
1 - تقوم بحجز المبلغ (مدة الحجز 12 ساعة) ثم أرسل بيانات ccp لك عبر الخاص عن طريق الاشراف.
2 - بعد إرسال المال للـ ccp تقوم بوضع الإثبات هنا في الموضوع (الرجاء كتابة اسم عضوية الشاري و البائع و اسم المنتدى على وصل الدفع) .
3 -تقوم بارسال بيانات الدفع الخاصة بك لي عن طريق الاشراف .
4 - بعد التأكد من وصول المبلغ سأقوم بالدفع
المرفقات
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