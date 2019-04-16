عرض بيع 500 دولار Payoneer مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
GhaF
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
195.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Payoneer - بايونير
GhaF

GhaF

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
9 جويلية 2016
المشاركات
419
نقاط التفاعل
41
النقاط
7
السلام عليكم
متوفر للبيع 500 دولار Payoneer مقابل CCP

سعر البيع: 1 دولار = 195دج (السعر ثابت لا داعي للإحراج)
العمولة على المشتري
أقل مبلغ للحجز 50 دولار
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
المبلغ كاملا بـ 97500 دج
المصدر: أعمال حرة
الإثبات في المرفقات

طريقة التعامل:
1 - تقوم بحجز المبلغ (مدة الحجز 12 ساعة) ثم أرسل بيانات ccp لك عبر الخاص عن طريق الاشراف.
2 - بعد إرسال المال للـ ccp تقوم بوضع الإثبات هنا في الموضوع (الرجاء كتابة اسم عضوية الشاري و البائع و اسم المنتدى على وصل الدفع) .
3 -تقوم بارسال بيانات الدفع الخاصة بك لي عن طريق الاشراف .
4 - بعد التأكد من وصول المبلغ سأقوم بالدفع
 

المرفقات

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
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نقاط التفاعل
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النقاط
171
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق...
 
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