جماليات

ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,724
نقاط التفاعل
26,161
النقاط
1,656
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اقواتكم وملاها يمنا وبركة

من الجماليات..

جمال:
- امراةكانت تمسح النقود الذهبية بمنديل معطر بالمسك قبل اخراجها [للفقراء]!

جمال:
- رجل له عادة في بعض الأحيان أن يدعو في سجوده لمن عن يمينه وعن يساره في الصلاة! المدهش أنه لا يعرفهم.

جمال:
- معلمة صفوف أوليه كل صباح تتفقد طالباتها تصلح شعورهن و ترتب لباسهن لان منهن يتيمات او من امها مطلقه.

جمال:
- إمرأة في كل اجتماع عائلي تجتمع بالخادمات وتقص عليهن من قصص الرسول صل الله عليه وآله وسلم وتعطيهن هدايا وهن يرقبنها بشوق في كل لقاء!

جمال:
- رجل يتصدق بصدقة ثم يقول: "اللهم هذه عن أموات المسلمين الذين لا يجدون من يتصدق عنهم".. ف لله دره.

المصدر: صفحة في الفيس بوك

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم
في امان الله وحفظه
 
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