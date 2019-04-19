بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اقواتكم وملاها يمنا وبركة



من الجماليات..



جمال:

- امراةكانت تمسح النقود الذهبية بمنديل معطر بالمسك قبل اخراجها [للفقراء]!



جمال:

- رجل له عادة في بعض الأحيان أن يدعو في سجوده لمن عن يمينه وعن يساره في الصلاة! المدهش أنه لا يعرفهم.



جمال:

- معلمة صفوف أوليه كل صباح تتفقد طالباتها تصلح شعورهن و ترتب لباسهن لان منهن يتيمات او من امها مطلقه.



جمال:

- إمرأة في كل اجتماع عائلي تجتمع بالخادمات وتقص عليهن من قصص الرسول صل الله عليه وآله وسلم وتعطيهن هدايا وهن يرقبنها بشوق في كل لقاء!



جمال:

- رجل يتصدق بصدقة ثم يقول: "اللهم هذه عن أموات المسلمين الذين لا يجدون من يتصدق عنهم".. ف لله دره.



المصدر: صفحة في الفيس بوك



تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم

في امان الله وحفظه ​