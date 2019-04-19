ماغيكاي تشان
:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اقواتكم وملاها يمنا وبركة
من الجماليات..
جمال:
- امراةكانت تمسح النقود الذهبية بمنديل معطر بالمسك قبل اخراجها [للفقراء]!
جمال:
- رجل له عادة في بعض الأحيان أن يدعو في سجوده لمن عن يمينه وعن يساره في الصلاة! المدهش أنه لا يعرفهم.
جمال:
- معلمة صفوف أوليه كل صباح تتفقد طالباتها تصلح شعورهن و ترتب لباسهن لان منهن يتيمات او من امها مطلقه.
جمال:
- إمرأة في كل اجتماع عائلي تجتمع بالخادمات وتقص عليهن من قصص الرسول صل الله عليه وآله وسلم وتعطيهن هدايا وهن يرقبنها بشوق في كل لقاء!
جمال:
- رجل يتصدق بصدقة ثم يقول: "اللهم هذه عن أموات المسلمين الذين لا يجدون من يتصدق عنهم".. ف لله دره.
المصدر: صفحة في الفيس بوك
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم
في امان الله وحفظه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اقواتكم وملاها يمنا وبركة
من الجماليات..
جمال:
- امراةكانت تمسح النقود الذهبية بمنديل معطر بالمسك قبل اخراجها [للفقراء]!
جمال:
- رجل له عادة في بعض الأحيان أن يدعو في سجوده لمن عن يمينه وعن يساره في الصلاة! المدهش أنه لا يعرفهم.
جمال:
- معلمة صفوف أوليه كل صباح تتفقد طالباتها تصلح شعورهن و ترتب لباسهن لان منهن يتيمات او من امها مطلقه.
جمال:
- إمرأة في كل اجتماع عائلي تجتمع بالخادمات وتقص عليهن من قصص الرسول صل الله عليه وآله وسلم وتعطيهن هدايا وهن يرقبنها بشوق في كل لقاء!
جمال:
- رجل يتصدق بصدقة ثم يقول: "اللهم هذه عن أموات المسلمين الذين لا يجدون من يتصدق عنهم".. ف لله دره.
المصدر: صفحة في الفيس بوك
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم
في امان الله وحفظه