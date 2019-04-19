قال Miss NaNou: اوافقك ,,,, لكن المشكلة انو فالوقت هدا نظن تقولو هكدا يبقا يكسرلها في راسها و انتم بعد الله اعلم مني ,,, إضغط للتوسيع...

رغم ذلك سيرضى ان كان هناك حزم من صاحبة المشكل.ومهما كان هذا امر مكتوبقد تقولين يقف في الطريق لمن يريد الخطبة لكن الامر هو لا مانع لما اعطى اللهومن يتق الله ويصبر يرزقه من حيث لا يحتسب.هكذا ارىوزواج بدأ بهكذا تساؤلات لا اراه سينجحويستمر ولذلك الخروج منه الان اقل ضررامع اصلاح النية وحزم الامر بأن لاكلام في الهاتف لا معه ولا مع غيره قبل العقد فليكن ذلك شعارهالتثاب وتوفق رغم انها قد تمتحنلكن تصبر وتشد على الامر بحزم منقطع الند والنظير.ربما يعد كلامي فيه قسوة لكناراه احسن من الميل للعواطف فغالباما تكون المراة هي ضحيتها فهي نقطة ضعفها.