تعقيب هل اظلمه؟

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
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19 أكتوبر 2013
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السلام عليكم و رحمة الله
جزاكم الله خيرا لتفاعلكم معاي
عندكم الحق سكوتي والله عيب في مثل هادي المواضيع انا كنت حاطة انو الامر هادا منتشر بين الرجال لانو وصلولي بنات مخطوبات افكار خاطئة و انتم صححتوها لهذا كنت نتلمس توبته في اي لحظة
لي مدة و انا افكر في اني نبطل حاب يقول نقولو اني رافضة لكن محباش نجرح او نواجهو بغلطتو و لي انا تاني مشاركة فيها منبرأش روحي فالسكوت كأنو رضا
هل من طريقة حتى ابين رفضي محباش نجرح لظروفو حتا ايلا شاد شوية فطريق ميطلقش كلش و امضي في سبيلي و يكون هدا درس ليا و جزاكم الله خيرا
 
عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُشارك ::
إنضم
22 ديسمبر 2018
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وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك وفي كل من سدد وقارب
في نصيحته والكل فعل ان شاء الله.

هذه كلمة نابعة من عاطفة والعواطف تستقيم بالحكمة والتعقل
ابحثي عن وسيط حكيم في من تثقين فيهم وارسليه مصحوبا بالرفض وليكن
ذلك الوسيط امينا
الطريقة هي
الزواج رزق ويبدو اننا لا نصلح لبعض .
والحمد لله لم يكن هناك عقد ولا خطبة رسمية ولا تعلق كبير وهذا يساعدك ويساعده للإنفصال.
 
Miss NaNou

Miss NaNou

:: عضو منتسِب ::
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قال عبدالرؤوف:
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك وفي كل من سدد وقارب
في نصيحته والكل فعل ان شاء الله.

هذه كلمة نابعة من عاطفة والعواطف تستقيم بالحكمة والتعقل
ابحثي عن وسيط حكيم في من تثقين فيهم وارسليه مصحوبا بالرفض وليكن
ذلك الوسيط امينا
الطريقة هي
الزواج رزق ويبدو اننا لا نصلح لبعض .
والحمد لله لم يكن هناك عقد ولا خطبة رسمية ولا تعلق كبير وهذا يساعدك ويساعده للإنفصال.
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اوافقك ,,,, لكن المشكلة انو فالوقت هدا نظن تقولو هكدا يبقا يكسرلها في راسها و انتم بعد الله اعلم مني ,,,
 
عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُشارك ::
إنضم
22 ديسمبر 2018
المشاركات
243
نقاط التفاعل
482
النقاط
13
العمر
25
قال Miss NaNou:
اوافقك ,,,, لكن المشكلة انو فالوقت هدا نظن تقولو هكدا يبقا يكسرلها في راسها و انتم بعد الله اعلم مني ,,,
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رغم ذلك سيرضى ان كان هناك حزم من صاحبة المشكل.
ومهما كان هذا امر مكتوب
قد تقولين يقف في الطريق لمن يريد الخطبة لكن الامر هو لا مانع لما اعطى الله
ومن يتق الله ويصبر يرزقه من حيث لا يحتسب.
هكذا ارى
وزواج بدأ بهكذا تساؤلات لا اراه سينجح
ويستمر ولذلك الخروج منه الان اقل ضررا
مع اصلاح النية وحزم الامر بأن لا
كلام في الهاتف لا معه ولا مع غيره قبل العقد فليكن ذلك شعارها
لتثاب وتوفق رغم انها قد تمتحن
لكن تصبر وتشد على الامر بحزم منقطع الند والنظير.
ربما يعد كلامي فيه قسوة لكن
اراه احسن من الميل للعواطف فغالبا
ما تكون المراة هي ضحيتها فهي نقطة ضعفها.
 
Miss NaNou

Miss NaNou

:: عضو منتسِب ::
إنضم
19 أفريل 2019
المشاركات
4
نقاط التفاعل
5
النقاط
3
العمر
21
اصبت ,,,, وفقها الله ووفقنا لما يحبه و يرضاه
 
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