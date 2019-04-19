السلام عليكم و رحمة الله
جزاكم الله خيرا لتفاعلكم معاي
عندكم الحق سكوتي والله عيب في مثل هادي المواضيع انا كنت حاطة انو الامر هادا منتشر بين الرجال لانو وصلولي بنات مخطوبات افكار خاطئة و انتم صححتوها لهذا كنت نتلمس توبته في اي لحظة
لي مدة و انا افكر في اني نبطل حاب يقول نقولو اني رافضة لكن محباش نجرح او نواجهو بغلطتو و لي انا تاني مشاركة فيها منبرأش روحي فالسكوت كأنو رضا
هل من طريقة حتى ابين رفضي محباش نجرح لظروفو حتا ايلا شاد شوية فطريق ميطلقش كلش و امضي في سبيلي و يكون هدا درس ليا و جزاكم الله خيرا
جزاكم الله خيرا لتفاعلكم معاي
عندكم الحق سكوتي والله عيب في مثل هادي المواضيع انا كنت حاطة انو الامر هادا منتشر بين الرجال لانو وصلولي بنات مخطوبات افكار خاطئة و انتم صححتوها لهذا كنت نتلمس توبته في اي لحظة
لي مدة و انا افكر في اني نبطل حاب يقول نقولو اني رافضة لكن محباش نجرح او نواجهو بغلطتو و لي انا تاني مشاركة فيها منبرأش روحي فالسكوت كأنو رضا
هل من طريقة حتى ابين رفضي محباش نجرح لظروفو حتا ايلا شاد شوية فطريق ميطلقش كلش و امضي في سبيلي و يكون هدا درس ليا و جزاكم الله خيرا