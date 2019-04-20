مفاجئة من العيار الثقيل

العالم الكبير الدي كان له في مكتبه خزنة لا احد عارف مافيها غيره هو. و طلب من محامي الاسرة ان الخزنة لا تنفتح الا بعد ان يموت. و تقريبا كل اعضاء الاسرة كانو عارفين بموضوع هذه الخزنة....ستيفين هاوكينغ.... كان ملحد لا يؤمن بوجود الله. بالرغم من ذلك طلب في وصيته انه اثناء فتح الخزنة ان يكون حاضر قسيس من كنيسة كامبريدج يحضر فتحها. غير ان مراسيم دفنه تكون مثل المسيحيين.الموضوع كان محير و مقلق لكل الناس حتى محاميه. بعد ما مات ستيفن هاوكينغ جمع المحامي اهله و جميع اسرته و فعلا حضر القسيس من كامبريدج فتح الخزنة. و كله مرتقب و متشوق لما في الخزنة . و ساعة فتحها يا سبحان الله. وجدو وصية مكتوب فيها :