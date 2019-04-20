طريقة رفع القضايا و الملفات الى المحكمة العليا

الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
بسم الله
حياكم الله و بياكم احبتي في اللمة المبااركة
كثيرا ما يتعرض المرء في هته الدنيا الى الظلم الجسدي و النفسي
و يجد نفسه مكبلا فلا يستطيع الرد و اخذ مظلمته من ظالمه
ربما لقلة حيلته او لهوانه على الناس او ربما لا يعرف الطريق لذالك
الظلم اشكال و ألوان ادناه الغمز و اللمز و اعلاه العنف الجسدي
و بين هذا و ذاك
البهتان و الغيبة و النميمة و الاستهزاء و القدح و الرمي و المكائد
و اكثر ما يحز في النفس هو العجز عن الرد او العجز عن رفع القضية
الى المحاكم
و ها انا ذا اريدكم اسرع طريقة و افضلها و اضمنها و اعدلها على الاطلاق
عنوان المحكمة
المحكمة الإلهية
الملف
ركعتين في الليل او في النهار و افضلها في جوف الليل
المحامي
اخلاص النية و اليقين ان الله يدافع عنك و سينتقم لكل مظلوم من كل ظالم
الشروط
الإيمان
لأنه الله يدافع عن الذين آمنوا
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اختم موضوعي بالحديث
حيث يقول النبي صل الله عليه و سلم
(اتَّقوا دعوةَ المظلومِ ، و إن كان كافرًا ، فإنه ليس دونها حجابٌ)
حياكم الله و بياكم احبتي في اللمة المبااركة
كثيرا ما يتعرض المرء في هته الدنيا الى الظلم الجسدي و النفسي
و يجد نفسه مكبلا فلا يستطيع الرد و اخذ مظلمته من ظالمه
ربما لقلة حيلته او لهوانه على الناس او ربما لا يعرف الطريق لذالك
الظلم اشكال و ألوان ادناه الغمز و اللمز و اعلاه العنف الجسدي
و بين هذا و ذاك
البهتان و الغيبة و النميمة و الاستهزاء و القدح و الرمي و المكائد
و اكثر ما يحز في النفس هو العجز عن الرد او العجز عن رفع القضية
الى المحاكم
و ها انا ذا اريدكم اسرع طريقة و افضلها و اضمنها و اعدلها على الاطلاق
عنوان المحكمة
المحكمة الإلهية
الملف
ركعتين في الليل او في النهار و افضلها في جوف الليل
المحامي
اخلاص النية و اليقين ان الله يدافع عنك و سينتقم لكل مظلوم من كل ظالم
الشروط
الإيمان
لأنه الله يدافع عن الذين آمنوا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اختم موضوعي بالحديث
حيث يقول النبي صل الله عليه و سلم
(اتَّقوا دعوةَ المظلومِ ، و إن كان كافرًا ، فإنه ليس دونها حجابٌ)