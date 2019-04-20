طريقة رفع القضايا و الملفات الى المحكمة العليا

حياكم الله و بياكم احبتي في اللمة المبااركة

كثيرا ما يتعرض المرء في هته الدنيا الى الظلم الجسدي و النفسي

و يجد نفسه مكبلا فلا يستطيع الرد و اخذ مظلمته من ظالمه

ربما لقلة حيلته او لهوانه على الناس او ربما لا يعرف الطريق لذالك

الظلم اشكال و ألوان ادناه الغمز و اللمز و اعلاه العنف الجسدي

و بين هذا و ذاك

البهتان و الغيبة و النميمة و الاستهزاء و القدح و الرمي و المكائد

و اكثر ما يحز في النفس هو العجز عن الرد او العجز عن رفع القضية

الى المحاكم

و ها انا ذا اريدكم اسرع طريقة و افضلها و اضمنها و اعدلها على الاطلاق

عنوان المحكمة

المحكمة الإلهية

الملف

ركعتين في الليل او في النهار و افضلها في جوف الليل