أنا لست ملاكا

نعمات

نعمات

:: عضو فعّال ::
إنضم
23 نوفمبر 2015
المشاركات
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النقاط
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السلام عليكم
أنا لست ملاكا
فلي هفواتي الصغيرة ولي أخطائي المريرة ولي ذنوبي التي أرجو ألا تكون كبيرة
أنا لست ملاكا
فقد أحقد ولكني سرعان ما أنسى وقد أغار ولكني سرعان ما أبحث عن التعقل
أنا لست ملاكا
ولكني لست شيطانا فأنا انسان بسيط فأنا أقدار قيمة الإعتدار حينما يكون واجب وأقدار روعة التضحية اذا صار وقتها وأسعى لغرس معنى الأخوة في نفسي قبل نفوس من حولي وأمتلك قلبا شديد البياض يحمل بدخله الكثير من الحب

أخواتي إخواتي أحبكم في الله
اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض
 
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