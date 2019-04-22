إاختبار للتوحد بخمسة دقائق

karamnajjar
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- 22 أفريل 2019
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السلام عليكم
حبيت أشارك معكن رابط مهم ومفيد لاختبارات متنوعة بتساعد الأمهات على الاطمئنان على نمو أطفالهم،
الاختبار الأول للتأخر اللغوي
هو عبارة عن اختبار فيه أسئلة بتجاوبي عليها "نعم، أو لا" وبالنهاية بيطلعلك إذا كان ابنك عندو مشكلة أو لا. والجميل انو الأداة مقسمة حسب عمر الطفل من الولادة لغاية 5 سنوات.
رابطالأداة من هنا
الاختبار الثاني، اختبار التوحد
هو عبارة عن أسئلة "نعم ولا" بتساعدك تطمني على طفلك، والاسئلة واضحة ومفهومة وبمعظمها أعراض للتوحد
رابط الاختبار من هنا
الاختبار الثالث وهو اختبار لصعوبات التعلم
هو عبار عن أسئلة تتعلق باعراض صعةبات التعلم بنهاية الاختبار بيطلعلك نتيجة اذا كان طفلك عندو أعراض صعوبات تعلم أو انو طبيعي وماعندو أي مشكلة
الرابط من هنا
حبيت أشارك معكن رابط مهم ومفيد لاختبارات متنوعة بتساعد الأمهات على الاطمئنان على نمو أطفالهم،
الاختبار الأول للتأخر اللغوي
هو عبارة عن اختبار فيه أسئلة بتجاوبي عليها "نعم، أو لا" وبالنهاية بيطلعلك إذا كان ابنك عندو مشكلة أو لا. والجميل انو الأداة مقسمة حسب عمر الطفل من الولادة لغاية 5 سنوات.
رابطالأداة من هنا
الاختبار الثاني، اختبار التوحد
هو عبارة عن أسئلة "نعم ولا" بتساعدك تطمني على طفلك، والاسئلة واضحة ومفهومة وبمعظمها أعراض للتوحد
رابط الاختبار من هنا
الاختبار الثالث وهو اختبار لصعوبات التعلم
هو عبار عن أسئلة تتعلق باعراض صعةبات التعلم بنهاية الاختبار بيطلعلك نتيجة اذا كان طفلك عندو أعراض صعوبات تعلم أو انو طبيعي وماعندو أي مشكلة
الرابط من هنا
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