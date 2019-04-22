عرض بيع بيع 300 أورو بايسيرا مقابل 220 دج Baridi Mob / CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
رمزي_23
المبلغ المتاح
300.00 أورو
سعر البيع
220.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
رمزي_23

رمزي_23

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
16 جانفي 2017
المشاركات
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نقاط التفاعل
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النقاط
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العمر
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر مبلغ 300 أورو بايسيرا مقابل Baridi Mob / CCP
سعر البيع 220 دج
العمولة يتحملها الشاري
الاولوية لمن ياخد كامل المبلغ
وسائل الدفع CCP/ Baridi Mob
المصدر بيع وشراء العملات

ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد مني تم اكد الحجز لكي ارسل المعلومات مع المشرفين
مدة الحجز 12 ساعة تم يلغى
الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع :
اسم المنتدى + اسم العضوية + المبلغ
اي استفسار يكون في المحادثة وليس في الموضوع

بعد استلام المبلغ التاكيد يكون في الموضوع المتعامل فيه
 

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4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
25 أفريل 2018
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نقاط التفاعل
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السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق..
 
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