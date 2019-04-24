ل اولئك .....

ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
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ل اولئك
الذين يحبوننا
فقط
من اجل الحب وحده
حب نقي في الله

ل اولئك
الذين يعطوننا
فقط
من اجل العطاء نفسه

ل اولئك
الذين لا ينتظرون
اي مقابل من اجل ذلك

الذين لا يجمعنا بهم
الا محاولتهم اسعادنا
ورسم البسمة على وجوهنا
وبالفرح والسرور يملؤون حياتنا

بل اكثر
من كل ما كتبته
واجمل
من ما ذكرته

ياخدون بايدينا اليه
مناهم .. تقريبنا منه
وأن نملأ حياتنا بنوره
وقلوبنا يتقاه وحبه

ويسعدون حين يجدون دلائل حبه لنا
سبحانه عز وجل جل جلاله

دمتم لنا دخرا
ورزقكم الله مداد عطائكم بحرا ,, واكثر
امنيتي ان لا تتغيرو
ليس من اجلي لا
بل من اجل نقاء قلوبكم
فلا يوجد اجمل من خلقكم
ان تكون كل اعمالكم
لوجه الله وارضاءه ,, وتلك سعادتكم

" الحمد لله الذي رزقنا بكم
اسال الله ان يديمكم نعمة علينا وعلى قلوبنا
وان يزيد قلوبكم ايمانا ونور
وان يملا حياتكم بالفرح والسرور
وان يكون مثواكم ومن ربياكم جنات تجري من تحتها الانهار
اللهم امين يارب العالمين "

- المزاجية المتمردة -

 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
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العمر
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم آمين أجمعين
كلماتٌ تبعث روح التفاؤل والمحبة بين البشر
فكثيرون هم المحبون بلا مقابل
يسعون لرسم البسمة على وجهك
يعملون جاهدين لاسعادك، ويكونون سندا في حزنك
حماهم الله لنا وحفظهم من كل سوء
شكرا لهذا البوح الجميل عزيزتي شيماء​
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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جميل جميل جميل ما خطت اناملك
الحمد لله اني رأيت البياض يكسو كلمات اختي البلهاء
الحمد لله اني رأيت حروفا منيرة كالؤلؤ المنثور تصرخ بمعاني سامية
اتمنى ان تكون محبرتك طلقت السواد بالثلاث
وانا اقول لما المنتدى مضيئ ضهر نور في منتدى البوح
سلمتي وسلم قلمك لا تحرمينا مما تكتبين

 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,800
نقاط التفاعل
26,449
النقاط
1,656
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم آمين أجمعين
كلماتٌ تبعث روح التفاؤل والمحبة بين البشر
فكثيرون هم المحبون بلا مقابل
يسعون لرسم البسمة على وجهك
يعملون جاهدين لاسعادك، ويكونون سندا في حزنك
حماهم الله لنا وحفظهم من كل سوء
شكرا لهذا البوح الجميل عزيزتي شيماء​
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله انها تفعل ذلك
اجل كثيرون ونسال الله ان نكون منهم
نسال الله ان يعيننا على رد مايفعلونه من اجلنا
وان نملا حياتهم بالفرح والسرور كما يفعلون معنا
اللهم امين يارب، وانتم منهم غاليتي
لا شكر على واجب، فهذا اقل ما استطيع ان افعل من اجلهم
كل الشكر لك غاليتي لمرورك ولكلامك الطيب، اعزكم الرحمن
هلا والف مرحبا بك نورت الموضوع بمرورك
بارك الله فيك للمرور الجميل وجزاك كل خير للكلام الطيب وجعل كل حرف في ميزان حسناتك
تحياتي القلبية
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,800
نقاط التفاعل
26,449
النقاط
1,656
قال sami44:
جميل جميل جميل ما خطت اناملك
الحمد لله اني رأيت البياض يكسو كلمات اختي البلهاء
الحمد لله اني رأيت حروفا منيرة كالؤلؤ المنثور تصرخ بمعاني سامية
اتمنى ان تكون محبرتك طلقت السواد بالثلاث
وانا اقول لما المنتدى مضيئ ضهر نور في منتدى البوح
سلمتي وسلم قلمك لا تحرمينا مما تكتبين

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الجمال جمال عيونكم وقلوبكم وارواحكم لذا ترون الامور هكذا
الحمد لله ان ما خط هنا قد اسعدكم
لم اصنفه من ناحية البياض كتبت ما جال في القلب والعقل نحو اولئك .. فهذا اقل مايجب ان نفعل من اجلهم
شكرهم والدعاء لهم من القلب
مستحيل ان اطلق السواد اتمزح ؟؟؟ ...
لا استطيع ان اكتب بغير السواد .. في ما يخصني طبعا ها هو هي
النور نوركم ونور ارواحكم الجميلة وتواجدكم الطيب والله
الله يسلمك ويعافيك يارب .. ان شاء الله
الا ترى ما تخطه يمناك انيوي باكا ؟؟
ان الخربشات التي اخطها لا ترقى لكلماتكم فما بالك لروعتها

هلا والف مرحبا بك نورت الموضوع بمرور انيوي
بارك الله فيك للمرور الجميل وجزاك كل خير للكلام الطيب وجعل كل حرف في ميزان حسناتك
تحياتي القلبية
 
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