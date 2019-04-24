ل اولئك

الذين يحبوننا

فقط

من اجل الحب وحده

حب نقي في الله



ل اولئك

الذين يعطوننا

فقط

من اجل العطاء نفسه



ل اولئك

الذين لا ينتظرون

اي مقابل من اجل ذلك



الذين لا يجمعنا بهم

الا محاولتهم اسعادنا

ورسم البسمة على وجوهنا

وبالفرح والسرور يملؤون حياتنا



بل اكثر

من كل ما كتبته

واجمل

من ما ذكرته



ياخدون بايدينا اليه

مناهم .. تقريبنا منه

وأن نملأ حياتنا بنوره

وقلوبنا يتقاه وحبه



ويسعدون حين يجدون دلائل حبه لنا

سبحانه عز وجل جل جلاله



دمتم لنا دخرا

ورزقكم الله مداد عطائكم بحرا ,, واكثر

امنيتي ان لا تتغيرو

ليس من اجلي لا

بل من اجل نقاء قلوبكم

فلا يوجد اجمل من خلقكم

ان تكون كل اعمالكم

لوجه الله وارضاءه ,, وتلك سعادتكم



" الحمد لله الذي رزقنا بكم

اسال الله ان يديمكم نعمة علينا وعلى قلوبنا

وان يزيد قلوبكم ايمانا ونور

وان يملا حياتكم بالفرح والسرور

وان يكون مثواكم ومن ربياكم جنات تجري من تحتها الانهار

اللهم امين يارب العالمين "



- المزاجية المتمردة -



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