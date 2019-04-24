نهاية النفق الاسود نور)

sami44

sami44

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مجتمع اللمة العام
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السلام عليكم ورحمة الله



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هذه الخاطرة نتاج عمل مشترك






نهاية النفق الاسود نور)


هناك في العمق ، ،،
حيث فتات الحزن والبلاء
بين ركام الاسى والشقاء

يختبئ انكسار لا يشبهه شيء ،

يتسع شرخه رويدا رويدا ،،
فيوقظ سوط الارق و العناء
يخفق الشعور حينها ،،
ليؤكد لي أنني من زمرة البؤساء
ثم يعود للأختبأ مجددا ، في مساحة اللاشعور!

ثقب أسود في اتساع ،
يزيدني عناء على عناء
في قاعه لا يوجد سوى السواد ، ..
أو ربما الفناء ، بل هل هناك قاع ?!
يذكرني بقصة الغول والعنقاء
اضنه هالة من سراب تعشق اسلوب الافتراء
جاذبية تستمر في ابتلاع المزيد من بريق العيون ،،
من توهج الأمل ،،
فتهجرني كل البسمات ويخلفها البكاء
جفت الوريقات بعد أن أينعت الأغصان ،،
كحلم جميل عاجله الفناء
ثمة حرب سجال بين شهيق وزفير ،،
رغم هذا نمتطي الصمت فرسا ونجوب الارجاء
وكتلة الجسد آيلة للسقوط ،
كيف لا وهو يصارع كل ألوان الشقاء
قلب يدافع عن بقية الأنفاس ،
يقاوم الجاذبية ،
كي لا يستسلم للضريح ولو بالرجاء
بين شد وجذب ،، هناك .. أنا،،
اعاني الضياع اجمع فتات الامل في الظلمة العمياء
تتهاوى العماد مع كل غروب ،
فيزداد النزيف ليحرق الاحشاء
وتصبح حمرة الشفق مجال الرؤية ، ومدى البصر ..
خيم الظلام
وبقيت البصيرة بعكاز مهترئ
تحاول مقاومة السواد ،،
تحاول إنعاش الأمل !
فالامل قائم مادام رب السماء
فالمؤمن الحق من صبر عند البلاء
وأتخذ من صبر أيوب لدائه الدواء
فحقيقة الحياة تأتي السعادة بعد العناء
......

...
..




24/04/2019
الخاطرة كانت نتاج عمل مشترك بيني وبين الاخت @Autumn leaves
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قبل قراءة ماتحمله هذه الكلمات من جمال
ذكّرني عنوانها بكلمات إحدى أغاني الرسوم المتحركة
والتي تقول "وتهدينا الحياة أضواءً في آخر النّفق"
راقية كلماتكما، تحمل الظلام في كفة والنور في كفة أخرى
وستختار الكفة المناسبة حسب حجم الأمل الذي بداخلك
أهنئكما على هذا العمل المشترك والذي كانت نتيجته إبداع
وأهنئكما على هذه الفكرة الرائعة، فجميل أن تفوح الخواطر
بأقلامٍ عديدة مبدعة، بالتوفيق لكما
تحياتي​
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك
بارك الله فيكما وسلمت اناملكما لما اخترتماه
واكيد عشقت ما خططتماه ها هنا بسبب السواد
ثم تذكير بنور وضياء الرحمن
تشبه احدى خربشاتي
الا انني حينها لم يكن لي رغبة في النور
جميل جدا ماشاء الله لا قوة الا بالله
الاقلام تنحني خجلا
فهذا كلام يحمل اللون الابلق
بكلماته البيضاء الممزوجة بالسواد
في انتظار المزيد مما تخطه اناملكما الذهبية
ارجو تقبل مروري الصامت
صدقا لا شيء بجعبة خربشاتي يمكن ان يصف مداد جمال حبركم
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكما الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
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