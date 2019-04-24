السلام عليكم ورحمة الله



هذه الخاطرة نتاج عمل مشترك













نهاية النفق الاسود نور)





هناك في العمق ، ،،

حيث فتات الحزن والبلاء

بين ركام الاسى والشقاء



يختبئ انكسار لا يشبهه شيء ،



يتسع شرخه رويدا رويدا ،،

فيوقظ سوط الارق و العناء

يخفق الشعور حينها ،،

ليؤكد لي أنني من زمرة البؤساء

ثم يعود للأختبأ مجددا ، في مساحة اللاشعور!



ثقب أسود في اتساع ،

يزيدني عناء على عناء

في قاعه لا يوجد سوى السواد ، ..

أو ربما الفناء ، بل هل هناك قاع ?!

يذكرني بقصة الغول والعنقاء

اضنه هالة من سراب تعشق اسلوب الافتراء

جاذبية تستمر في ابتلاع المزيد من بريق العيون ،،

من توهج الأمل ،،

فتهجرني كل البسمات ويخلفها البكاء

جفت الوريقات بعد أن أينعت الأغصان ،،

كحلم جميل عاجله الفناء

ثمة حرب سجال بين شهيق وزفير ،،

رغم هذا نمتطي الصمت فرسا ونجوب الارجاء

وكتلة الجسد آيلة للسقوط ،

كيف لا وهو يصارع كل ألوان الشقاء

قلب يدافع عن بقية الأنفاس ،

يقاوم الجاذبية ،

كي لا يستسلم للضريح ولو بالرجاء

بين شد وجذب ،، هناك .. أنا،،

اعاني الضياع اجمع فتات الامل في الظلمة العمياء

تتهاوى العماد مع كل غروب ،

فيزداد النزيف ليحرق الاحشاء

وتصبح حمرة الشفق مجال الرؤية ، ومدى البصر ..

خيم الظلام

وبقيت البصيرة بعكاز مهترئ

تحاول مقاومة السواد ،،

تحاول إنعاش الأمل !

فالامل قائم مادام رب السماء

فالمؤمن الحق من صبر عند البلاء

وأتخذ من صبر أيوب لدائه الدواء

فحقيقة الحياة تأتي السعادة بعد العناء

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