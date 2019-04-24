السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم وملا كل ايامكم بالفرح والسرور

عشر وسائل لإستقبال رمضان

كيف نستقبل رمضان ؟

س: ما هي الطرق السليمة لاستقبال هذا الشهر الكريم ؟

• الطريقة الأولى : الدعاء بأن يبلغك الله شهر رمضان وأنت في صحة وعافية ,

• الطريقة الثانية : الحمد والشكر على بلوغه ,

• الطريقة الثالثة : الفرح والابتهاج ,

• الطريقة الرابعة : العزم والتخطيط المسبق للاستفادة من رمضان ,

• الطريقة الخامسة : عقد العزم الصادق على اغتنامه وعمارة أوقاته بالأعمال الصالحة ,

• الطريقة السادسة : العلم والفقه بأحكام رمضان ,

• الطريقة السابعة : علينا أن نستقبله بالعزم على ترك الآثام والسيئات

• الطريقة الثامنة : التهيئة النفسية والروحية

• الطريقة التاسعة : الإعداد الجيد للدعوة إلى الله فيه ,

• الطريقة العاشرة : نستقبل رمضان بفتح صفحة بيضاء مشرقة

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