السليلوز.. من أوراق الكتب إلى شاشات المستقبل

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يتكون السليلوز، وهو بوليمر طبيعي، من عدد لا يحصى من السلاسل الجزيئية الطويلة. وبسبب صلابته وقوته، يساعد في الحفاظ على السلامة الهيكلية لجدران الخلايا في النباتات.

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