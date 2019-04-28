12- أسباب التفوق الدراسي (سلسلة التنمية البشرية: نصائح للطلاب )

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة



هذا موضوع تابع لسلسلة التنمية البشرية : نصائح للطلاب



بعنوان : أسباب التفوق الدراسي



أسباب التفوق الدراسي



1/ مواظبة الطالب على الدراسة بصفة مستمرة



2/ احترام الطالب لمدرسية وزملائه



3/ الاهتمام بحل الواجبات المنزلية



4/ وضع جدول للمذاكرة أولا بأول من أول يوم للدراسة



5/ رغبة الطالب في التحصيل العلمي والتفوق



6/ تشجيع الأسرة للطالب



7/ حرص الطالب على المناقشة العلمية في النقاط الغامضة عليه



8/ مذاكرة الموضوع قبل شرحه والتركيز أثناء الشرح



9/ تكريم الطلاب المتفوقين بالمدارس ومتابعتهم



10/ اختيار رفقاء صالحين داخل المدرسة وخارجها والابتعاد عن رفقاء السوء



11/ الجدية في الصف وفي المذاكرة في المنزل وفي التعامل مع المعلمين والكتب الدراسية.



12/الحرص الشديد على التفوق منذ بداية العام مع الالتزام والاستذكار وحل تمارين النماذج وتنظيم الوقت والتدريب على الامتحانات بحل نماذج لها.



تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب

في امان الله وحفظه ​