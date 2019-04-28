13- 10 قواعد لمقاومة النسيان (سلسلة التنمية البشرية: نصائح للطلاب )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة

الـذاكـرة



· إن النسيان يحدث بسبب مرور الزمان لكنه يحدث بسرعة أكبر في البداية أي عقب التحصيل مباشرة ثم ينخفض معدل الفقد. فلو قرأت موضوعاً ما الساعة الخامسة مساء فإنّ نسبة الفقد والنسيان تكون عالية في الدقائق والساعات التالية مباشرة للساعة الخامسة ثم ينخفض معدل النسيان. من هنا تبرز المراجعة اللاحقة مباشرة وبعد نهاية اليوم الدراسي وقبيل النوم.



· لماذا ننسى؟

الجواب ببساطة هو أننا عندما نحفظ معلومة حفظاً جيداً فهذا يعني أننا اتبعنا طريقة حسنة لحفظها بينما يدلّ في الحالة المعاكسة أنً هذه الطريقة لم يتم اتباعها.



· كيف يمكن تقوية الذاكرة؟ وكيف تقاوم النسيان؟

الذاكرة تشبه العضلة كلما استخدمتها كلما نمت أكثر لكن انتبه فليس بإرهاقها واستخدامها عشوائياَ. تستطيع أن تحصل على نتائج حسنة بل يجب أن تتعلم استخدام ذاكرتك بأسلوب علمي سليم لتحصل على أفضل النتائج الممكنة. إليك بعض القواعد المختصرة لمقاومة النسيان وتقوية القدرة على التذكر.



1- الفهم:

وهو أساس التذكر فلا تلم نفسك إذا كنت نتسى أشياء لا تفهمها فهذا أمر طبيعي.



2-المراجعة:

راجع المادة مراراً وتكراراً ففي الإعادة إفادة وكلما زادت عدد مرات المراجعة كلما ضعف احتمال النسيان.



3-التلخيص:

لا شك إنك لو قمت بتلخيص أي موضوع في عبارات أو نقاط وجيزة بأسلوبك أنت وطريقتك المعتادة فمن الصعب أن تنساه.



4-الرغبة في التذكر:

بمعنى أن تنسى أنك تنسى فكن واثقاً بقدرتك على التذكّر فقد ينشأ النسيان بسبب ضعف ثقتك بقدرتك على التذكر.



5-التسميع الذاتي:

توقف كثيراً أثناء الدرس وسمّع لنفسك ولا تندم على ما تبذل من وقت في هذا التوقف أو ذاك التسميع وارجع إلى الكتاب كلما وجدت نفسك لا تحفظ جزءاً منه، كرّر الدرس والتسميع حتى تتأكد أنك أصبحت مالكاً لزمام الدرس وهضمت المادة تماماً.



6-استخدام بعض الطرق:

إذا أردت أن تحفظ الأحرف التالية "ف أ ت هـ" فإن هذا الأمر يصعب إذا حافظت على هذا الترتيب لكن غّير ترتيب الحروف على النحو التالي "هـ أ ت ف" "أي هاتف كلمة ذات معنى" وسيسهل عليك حفظها.



7-مرفوض تماماً مذاكرة الموضوع الواحد على أجزاء:

دائماَ يجب أن تحرص على أن تنتهي من مذاكرة أي موضوع دفعة واحدة بمعنى ألا تقوم بمذاكرة جزء من هذا الموضوع اليوم وتترك الجزء المتبقي لليوم التالي فهذه الطريقة "المتقطعة" تحول دون ثبات المعلومات بالذهن.



8- راحة الذهن ضرورية جداً:

يجب أن تحرص على أن تريح ذهنك من المذاكرة بين وقت وآخر فهذا يزيد من قدرتك على الاستيعاب.



9-القراءة وحدها لا تكفي:

حاول أثناء المذاكرة أن يكون لك وسائل إيضاح خاصة بك بمعني أن تترجم بعض المقاطع إلى رسومات أو خرائط أو جداول فهذا يساعد على ثبات المعلومات.



10-استخدام القرائن وسيلة ذكية للتذكر:

بمعنى أن تحاول عند نسيان معلومة معينة أن تسترشد في تذكرها بقرينة معينة أي تحاول أن تتذكر متى قرأت تلك المعلومة؟ أو أين قراءتها؟ أو أين مكانها في الكتاب بالنسبة لباقي المعلومات المشابهة وما إلى ذلك...​

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