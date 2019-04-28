اماه.

عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

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الام رحمة في هيئة انسان يتنفس
ومودة في هيئة زوجة تجتهد لتمزج
بين مودة زوجة ورحمة ام
ونحن صغار لا نعي بكم تضحي
الا عندما نكبر ونرى خصلات الشعر
قد بدأت بميلانها عن سوادها وبريقها الى اللون الابيض
وذلك التحول هو اختزالا لمعانات سنوات
من الحمل والانجاب والارضاع والتربية والرعاية تلك الاختزالات تقول لي انت
من اسباب بيوضة تلك الخصلات
فهل من عوض؟
تلك الخصلات تحكي اسرارا بدات برحلة
مغص في اسفل البطن لتتزايد حدتها
بمرور الايام كيف ولا وذلك الجسم الرقيق
يستضيف ضيفا اخر ويكسوه منه وطعامه منه
والام الحنون تتألم فرحة
وتنجب بعد اياما تلك القطعة التي لا فارق بينها وبين الموت الا تلك الانفاس
وترضع اول مرة بشغف وحنان وتضم
وتقبل وهي تقبل نفسها بذلك وذلك شعورها
بل اكثر فإن الام تحب وليدها ابلغ من حب نفسها لنفسها فسبحان من جعل الام حكاية
لحنان لا يزول
يكبر الوليد ويكبر الحنان معه وتكبر احلامها فيه فإن كانت بنتا كانت نسخة منها وشبيها لها وان كان ولدا تمنت ان يحفظ بزوجة تواصل وتتقاسم معها رحلة الحنان والمودة فهي ترى
نفسها لا تكفيه حنان وذلك من اسرار الحنان
المودعة فيها
والام لا يكفيها حرفا او شعرا يضرب هناك وهنا بل لا كفأ لحنانها ولا تقبيل رجليها يفعل كما يعتقد الكثير
فالبر كف الاذى عنها وطاعتها وهذا حق لا
يماري فيه اي عاقل
الام حكاية حب و وفاء للود الذي فيها
وحكاية يحاول الرواة نسج خيالهم لينجبوا
حروفا لعلها تخف من وطئة دين الام وهيهات هيهات ان يفعلوا.
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
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27 جويلية 2013
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لاقوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك
بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف في ميزان حسناتك
بارك الله لك في والديك وحفظهما لك وكان مثواهما ومثواك جنة الفردوس
حفظ الله جميع امهات المسلمين واطال في اعمارهن في عبادة الله وطاعته وغفر لمن تحت التراب وخفف عنهن وجعل قبورهن روضة من رياض الجنة وكل موتى المسلمين
القلم حائر ها عنا فلا كلمات ستنصف الام والحروف تهرب مني فلا استطيع ان اشكل ولو ربع كلمة تصف روعة ما قرات ها هنا
ارجو تقبل مروري الصامت
وفي انتظار المزيد من ابداعات قلمكم
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
 
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