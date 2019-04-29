حسون أزرق و قطة وردية

خديجة ph
:: عضو مُتميز ::
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السلام عليكم إخوتي أخواتيهل توافقونني الرأي ؟
من منا لا يحب الحيوانات على العموم رؤيتها مع صغارها مشاهدتها و هي تعيش على سجيتها فتجد نفسك مسبحا كلما عرفت غريبا و عجيبا في عالمها
فسبحان من جعل لبعض هذه الحيوانات قابلية التدجين فلا يكاد يخلو بيت منها مدجنة عن قصد او زائرة مرحبا بها في المنازل و سبحان من جعل لنا أجرا في الاعتناء بها فامرأة دخلت النار في قطة و أخرى غفر لها في كلب،
لكن إخوتي ماذا عن الميولات خصوصا بين الجنسين . الصراحة حيرتني بل أدهشني إتفاق سائد بين الرجال و خصوصا العزاب منهم على تربية الحسون (المقنين) وتفانيهم في ذلك بل وصل البعض منهم إلى حب تلك الطيور أكثر من عائلاتهم و أولادهم يتفانون و يتفننون في طرق تربيتها و تكاثرها يتفاخرون و يتسابقون ليحسنو طرق غنائها و زقزقتها يحفضون مقاطع من زقزقتها يصنفونها بل و يعشقونها عشقا يجعلهم يخافون عليها حتى من العين و الحسد
و بالمقابل نجد إجماع النساء على حب القطط من منا أخواتي لم تربي أو تتمنى أن تربي قطة في صغرها على الاقل تلاعبها و تعتني بها تنيمها في سريرها تستمتع كلما اقتربت منها لتداعبها او تسترخي امامها مستمتعة بنعومة فرائها . (ماغيكاي تشان الحلزون مصنف مع الحشرات لا يحتسب هذه المرة )
الأكيد أن هذين الحيوانين مصدر إعجاب لدى كلا الجنسين لكن هناك تفضيل حاصل برأيي.
من منا لا يحب الحيوانات على العموم رؤيتها مع صغارها مشاهدتها و هي تعيش على سجيتها فتجد نفسك مسبحا كلما عرفت غريبا و عجيبا في عالمها
فسبحان من جعل لبعض هذه الحيوانات قابلية التدجين فلا يكاد يخلو بيت منها مدجنة عن قصد او زائرة مرحبا بها في المنازل و سبحان من جعل لنا أجرا في الاعتناء بها فامرأة دخلت النار في قطة و أخرى غفر لها في كلب،
لكن إخوتي ماذا عن الميولات خصوصا بين الجنسين . الصراحة حيرتني بل أدهشني إتفاق سائد بين الرجال و خصوصا العزاب منهم على تربية الحسون (المقنين) وتفانيهم في ذلك بل وصل البعض منهم إلى حب تلك الطيور أكثر من عائلاتهم و أولادهم يتفانون و يتفننون في طرق تربيتها و تكاثرها يتفاخرون و يتسابقون ليحسنو طرق غنائها و زقزقتها يحفضون مقاطع من زقزقتها يصنفونها بل و يعشقونها عشقا يجعلهم يخافون عليها حتى من العين و الحسد
و بالمقابل نجد إجماع النساء على حب القطط من منا أخواتي لم تربي أو تتمنى أن تربي قطة في صغرها على الاقل تلاعبها و تعتني بها تنيمها في سريرها تستمتع كلما اقتربت منها لتداعبها او تسترخي امامها مستمتعة بنعومة فرائها . (ماغيكاي تشان الحلزون مصنف مع الحشرات لا يحتسب هذه المرة )
الأكيد أن هذين الحيوانين مصدر إعجاب لدى كلا الجنسين لكن هناك تفضيل حاصل برأيي.
وان نعم فلماذا برأيكم وقع الاختيار على هذين الحيوانين بالذات؟
وهل تملكون كرجال طيور حسون أم تفضلون القطط؟
و انتن يا فتيات هل تخترن الحسون ام القطة نميرة ؟
تحياتي للجميع في انتظار مشاركاتكم
سلام
سلام