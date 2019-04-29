حسون أزرق و قطة وردية

اهلا اختي خديجة و صباحك خير و بركة

سبحان الله حتى في التاريخ الاسلامي نجد ان العصفور و القط كانتا لهما مكانة خاصة حد الشهرة

ففي الحديث

عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: ( كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له: أبو عمير - أحسبه قال: كان فطيما -، قال: فكان إذا جاء رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فرآه قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير -طائر صغير كالعصفور-؟ قال: فكان يلعب به ) رواه مسلم .



و في التاريخ الاسلامي اشهر من روى الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم

سيدنا اباهريرة رضى الله عنه سبب هته اكنية انه كانت له هرة او قطة تلازمه فلقبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بأبا هريرة



اما عن موضوعك اختااه فأرى ان الامر له علاقة بالنفسية فالحسون مخلوق هاديء و مرح كأنه التفاؤل أو الأمل

كأنه يطرد الحزن و يمد شحنة امل و تفاؤل

ربما له تأثير في نفسية الشاب و يخليه مرتاح و متفائل



أما القطط و علاقتها مع النساء ربما لأن البنت كثيرا ما تبقى في البيت فتجد ان الهرة من يؤنس وحشتها

فالطط كالطفل الصغير لا يغفل ان احبابه فتجد القطة تحتك بصاحبتها كأنها صديقتها



و الله أعلم



أما أنا فميولي نحو الازهار و الغرس في الحوش مثل الورد الحر و الجزانيا و النعناع و هكذا