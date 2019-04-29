حسون أزرق و قطة وردية

خديجة ph

خديجة ph

:: عضو مُتميز ::
إنضم
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المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
قسنطينة الجزائر
الجنس
أنثى
السلام عليكم إخوتي أخواتي

من منا لا يحب الحيوانات على العموم رؤيتها مع صغارها مشاهدتها و هي تعيش على سجيتها فتجد نفسك مسبحا كلما عرفت غريبا و عجيبا في عالمها
فسبحان من جعل لبعض هذه الحيوانات قابلية التدجين فلا يكاد يخلو بيت منها مدجنة عن قصد او زائرة مرحبا بها في المنازل و سبحان من جعل لنا أجرا في الاعتناء بها فامرأة دخلت النار في قطة و أخرى غفر لها في كلب،
لكن إخوتي ماذا عن الميولات خصوصا بين الجنسين . الصراحة حيرتني بل أدهشني إتفاق سائد بين الرجال و خصوصا العزاب منهم على تربية الحسون (المقنين) وتفانيهم في ذلك بل وصل البعض منهم إلى حب تلك الطيور أكثر من عائلاتهم و أولادهم يتفانون و يتفننون في طرق تربيتها و تكاثرها يتفاخرون و يتسابقون ليحسنو طرق غنائها و زقزقتها يحفضون مقاطع من زقزقتها يصنفونها بل و يعشقونها عشقا يجعلهم يخافون عليها حتى من العين و الحسد
و بالمقابل نجد إجماع النساء على حب القطط من منا أخواتي لم تربي أو تتمنى أن تربي قطة في صغرها على الاقل تلاعبها و تعتني بها تنيمها في سريرها تستمتع كلما اقتربت منها لتداعبها او تسترخي امامها مستمتعة بنعومة فرائها . (ماغيكاي تشان الحلزون مصنف مع الحشرات لا يحتسب هذه المرة 😏)
الأكيد أن هذين الحيوانين مصدر إعجاب لدى كلا الجنسين لكن هناك تفضيل حاصل برأيي.
هل توافقونني الرأي ؟
وان نعم فلماذا برأيكم وقع الاختيار على هذين الحيوانين بالذات؟
وهل تملكون كرجال طيور حسون أم تفضلون القطط؟
و انتن يا فتيات هل تخترن الحسون ام القطة نميرة ؟

تحياتي للجميع في انتظار مشاركاتكم
سلام
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
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النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
اهلا اختي خديجة و صباحك خير و بركة
سبحان الله حتى في التاريخ الاسلامي نجد ان العصفور و القط كانتا لهما مكانة خاصة حد الشهرة
ففي الحديث
عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: ( كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له: أبو عمير - أحسبه قال: كان فطيما -، قال: فكان إذا جاء رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فرآه قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير -طائر صغير كالعصفور-؟ قال: فكان يلعب به ) رواه مسلم .

و في التاريخ الاسلامي اشهر من روى الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
سيدنا اباهريرة رضى الله عنه سبب هته اكنية انه كانت له هرة او قطة تلازمه فلقبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بأبا هريرة

اما عن موضوعك اختااه فأرى ان الامر له علاقة بالنفسية فالحسون مخلوق هاديء و مرح كأنه التفاؤل أو الأمل
كأنه يطرد الحزن و يمد شحنة امل و تفاؤل
ربما له تأثير في نفسية الشاب و يخليه مرتاح و متفائل

أما القطط و علاقتها مع النساء ربما لأن البنت كثيرا ما تبقى في البيت فتجد ان الهرة من يؤنس وحشتها
فالطط كالطفل الصغير لا يغفل ان احبابه فتجد القطة تحتك بصاحبتها كأنها صديقتها

و الله أعلم

أما أنا فميولي نحو الازهار و الغرس في الحوش مثل الورد الحر و الجزانيا و النعناع و هكذا
 
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