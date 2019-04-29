عاطفة كامنة وحكمة خاملة.

عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُشارك ::
إنضم
22 ديسمبر 2018
المشاركات
299
النقاط
21
العمر
25
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
لكي اكون واضحا انا من المجتمع المهترئ بطريقة او بأخرى.

ان ما يحرك هذا المجتمع هو ما يحرك عاطفته
التي تربت على مشاهدة الكرتون وبعدها مسلسلات العواطف واثارة الغرائز
لا ما يحرك عقله ليفكر وينجب افكارا
عيبنا اننا نحتكم للعاطفة في اغلب المسائل الحديثة فقناعاتنا فقعات عاطفية تبدا بإعجاب فايسبوكي وتنتهي عند تعليق يريح ما يقلقنا عاطفيا واعدل الامر ان نعدل الى عقولنا فنحرك صناديقها لتنجب افكارا و
حكم فترانا نرق في وضع يجب فيه شحذ العقل بدل القلب فنقلب الصواب ونهين الواجب
من حيث لا ندري
 
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