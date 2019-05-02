الدعاء بالشفاء لصهر أختنا أشواق19

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
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- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دعونا نقوم بالواجب
وندعو لزوج أخت
أختنا
@أشــواق 19
بالشفاء العاجل
اصيب بحادث مرور وهو في غيبوبة
من اكثر من 28 يوما
اللهم يامن أجاب نوحا حين ناداه ويامن كشف الضر عن أيوب في بلواه ويامن سمع يعقوب في شكواه ورد إليه يوسف وأخاه وبرحمته أرتد بصيرا وعادت النور عيناه أجب دعوتنا وأكشف الضر عن مهدي وأرجعه الى أهله سالما غانما يا سميع يا مجيب
دعونا نقوم بالواجب
وندعو لزوج أخت
أختنا
@أشــواق 19
بالشفاء العاجل
اصيب بحادث مرور وهو في غيبوبة
من اكثر من 28 يوما
اللهم يامن أجاب نوحا حين ناداه ويامن كشف الضر عن أيوب في بلواه ويامن سمع يعقوب في شكواه ورد إليه يوسف وأخاه وبرحمته أرتد بصيرا وعادت النور عيناه أجب دعوتنا وأكشف الضر عن مهدي وأرجعه الى أهله سالما غانما يا سميع يا مجيب