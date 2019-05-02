الدعاء بالشفاء لصهر أختنا أشواق19

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اللهم اشف انت الشافي لا شافي الا انت ولا شفاء الا شفاؤوك شفاءا لا يغادر سقما

طهور ان شاء الله ونسال لاهله واحبته سلوان الصبر

اللهم امييين يارب

بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف في ميزا حسناتك​