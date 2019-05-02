الدعاء بالشفاء لصهر أختنا أشواق19

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,649
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


دعونا نقوم بالواجب
وندعو لزوج أخت
أختنا

@أشــواق 19

بالشفاء العاجل
اصيب بحادث مرور وهو في غيبوبة
من اكثر من 28 يوما

اللهم يامن أجاب نوحا حين ناداه ويامن كشف الضر عن أيوب في بلواه ويامن سمع يعقوب في شكواه ورد إليه يوسف وأخاه وبرحمته أرتد بصيرا وعادت النور عيناه أجب دعوتنا وأكشف الضر عن مهدي وأرجعه الى أهله سالما غانما يا سميع يا مجيب



 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,928
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اللهم اشف انت الشافي لا شافي الا انت ولا شفاء الا شفاؤوك شفاءا لا يغادر سقما
طهور ان شاء الله ونسال لاهله واحبته سلوان الصبر
اللهم امييين يارب
بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف في ميزا حسناتك
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,918
النقاط
751
ربي يشافيه ويعافيه ويزيل عنه الالم والضر
اللهم رب الناس اذهب البأس
اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك
اللهم اشفه شفاءا لا يغادر سقما
 
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