MESSI23000
:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 15 سبتمبر 2015
- المشاركات
- 5,993
- النقاط
- 331
متوفر مبلغ 500دولار USDC/btc/ ETH /XRP/LTC للبيع علي منصة BINANCE
سعر الدولار = 196دج (ثابت)
اقل مبلغ للبيع 50 دولار
العمولة على الشاري
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
المرفقات
سعر الدولار = 196دج (ثابت)
اقل مبلغ للبيع 50 دولار
العمولة على الشاري
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
المرفقات
المرفقات
-
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