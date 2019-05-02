رسائل تفاؤلية...

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اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,075
النقاط
571
العمر
31
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال تعالى :" إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب "🌺
ألا تعلم أن الله يرى ضيق صدرك ومايؤلمك؟! 💔
أتظنه أنه لن يجبرك؟😓
أتظنوا ان حزنك وبكاؤك هو عند الله هين؟!
أتظنه لايسمع دعاؤك ولا يرى ما يكتمه قلبك؟! ❤
أتظنه بعد صبرك أنه لن يفرج همك وينصرك نصرا عزيزا؟!
حاشاه سبحانه سيرضيك سيربط على قلبك، سينصرك،، سيرزقك سعادة لم تحلم بها يوما سيخلق لك من شدة الظلام نورا يضيئ لك الطريق..💭🌻🌹
راقت لي
"وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون " لأن الله يعلم وانت لاتعلم
🏵
شوية صبر ورضا بالمكتوب فقط 🌸"
" لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. "
أكيد دائما فيه خيرة وراء كل ماأمر به الله ووراء كل أمر حكمة لا يعلمها سواه 🌼🌹
 
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اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,075
النقاط
571
العمر
31
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
صوتك الذي تظن أنه لن يتجاوز سقف غرفتك، يتجاوز سبع سماوات ما كان ربك نسيا 🌼🌺
ان طال بك الكرب و إن مريت بسنين عجاف، سيرسل الله لك ما يجبر به خاطرك ويرفع قدرك ويعطيك سؤلك 🌹🌸
لا تحزن لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
سيجعل بعد هذا العسر يسرا 🌼ثم يجبرك جبرا عجزت عن تخيله. 🌸🏵
أبشر بالله. 🌺🌸
 
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