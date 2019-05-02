رسائل تفاؤلية...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال تعالى :"

إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب



ألا تعلم أن الله يرى ضيق صدرك ومايؤلمك؟!

أتظنه أنه لن يجبرك؟

أتظنوا ان حزنك وبكاؤك هو عند الله هين؟!

أتظنه لايسمع دعاؤك ولا يرى ما يكتمه قلبك؟!

أتظنه بعد صبرك أنه لن يفرج همك وينصرك نصرا عزيزا؟!

حاشاه سبحانه سيرضيك سيربط على قلبك، سينصرك،، سيرزقك سعادة لم تحلم بها يوما سيخلق لك من شدة الظلام نورا يضيئ لك الطريق..

راقت لي ألا تعلم أن الله يرى ضيق صدرك ومايؤلمك؟!أتظنه أنه لن يجبرك؟أتظنوا ان حزنك وبكاؤك هو عند الله هين؟!أتظنه لايسمع دعاؤك ولا يرى ما يكتمه قلبك؟!أتظنه بعد صبرك أنه لن يفرج همك وينصرك نصرا عزيزا؟!حاشاه سبحانه سيرضيك سيربط على قلبك، سينصرك،، سيرزقك سعادة لم تحلم بها يوما سيخلق لك من شدة الظلام نورا يضيئ لك الطريق..راقت لي

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وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون

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شوية صبر ورضا بالمكتوب فقط لأن الله يعلم وانت لاتعلمشوية صبر ورضا بالمكتوب فقط

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لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

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