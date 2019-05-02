درر رمضانية مختصرة و بأسلوب مميز و فريد ( موضوع اشهاري للسلسلة )

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,341
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
بسم الله و الصلاة و السلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد عليه افضل الصلا و التسليم و من سار على هداه الى يوم الدين
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات...جعل الأرض قرارًا وأحاطها بسبع سموات...جعل فيها أنهارًا وفجاجًا وجبالًا راسيات...
أخرج منها نبات كل شيء وقدر فيها الأقوات...أنزل الغيث مباركًا والفلك بالخير في البحر جاريات...
سخر الشمس والقمر دائبين والنجوم بالليل بازغات.
الحمد لله الذي منّ علينا بمواسم الخيرات، وخصّ شهر رمضان بالفضل والتشريف والبركات، وحثّ فيه على
عمل الطاعات، والإكثار من القربات، أحمده سبحانه على نعمه الوافرة؛ وأشكره على آلائه المُتكاثرة. وأصلي
وأسلم على أفضل من صلى وصام، وأشرف من تهجّد وقام، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله
وصحبه البررة الكرام، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب النور والظلام، أما بعد:

احبتي في اللمة المباركة سنوافيكم خلال الشهر الفضيل بسلسلة تحت عنوان
درر رمضانية
اعداد و اشراف الاخت سكون الفجر و اخوكم الامين محمد
درر باسلوب سهل و سلس و خفيف و مفيد و إليكم نموذج لأحدى هته المواضيع

1556817173647.png
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
ركن خيمة رمضانية (يـوميات صائم)
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,945
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك
بارك الله فيكما وجزاكما كل خير وجعل كل حرف خططتماه في ميزان حسناتكما
في المتابعة باذن الله
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,930
النقاط
751
جزاكم الله خيرا على مجهوداتكم الطيبة
والله طريقة جميلة وسلسة بالفعل
انار الله طريقكما وجعل الجنة داري وداركم ورضوان الله غايتكم
اسعد الله قلوبكم و ملأها ايمانا
تقديري لكم على المجهود الطيب
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top