درر رمضانية مختصرة و بأسلوب مميز و فريد ( موضوع اشهاري للسلسلة )

بسم الله و الصلاة و السلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد عليه افضل الصلا و التسليم و من سار على هداه الى يوم الدين

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات...جعل الأرض قرارًا وأحاطها بسبع سموات...جعل فيها أنهارًا وفجاجًا وجبالًا راسيات...

أخرج منها نبات كل شيء وقدر فيها الأقوات...أنزل الغيث مباركًا والفلك بالخير في البحر جاريات...

سخر الشمس والقمر دائبين والنجوم بالليل بازغات.

الحمد لله الذي منّ علينا بمواسم الخيرات، وخصّ شهر رمضان بالفضل والتشريف والبركات، وحثّ فيه على

عمل الطاعات، والإكثار من القربات، أحمده سبحانه على نعمه الوافرة؛ وأشكره على آلائه المُتكاثرة. وأصلي

وأسلم على أفضل من صلى وصام، وأشرف من تهجّد وقام، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله

وصحبه البررة الكرام، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب النور والظلام، أما بعد:



احبتي في اللمة المباركة سنوافيكم خلال الشهر الفضيل بسلسلة تحت عنوان

درر رمضانية

اعداد و اشراف الاخت سكون الفجر و اخوكم الامين محمد