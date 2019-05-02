رمزي_23
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر مبلغ 50 دولار neteller مقابل Baridi Mob / CCP
سعر البيع 195 دج
العمولة %1.45 يتحملها المشتري
المبلغ يباع كامل
وسائل الدفع CCP/ Baridi Mob
المصدر صديق
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد مني تم اكد الحجز لكي ارسل المعلومات مع المشرفين
مدة الحجز 12 ساعة تم يلغى
الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع :
اسم المنتدى + اسم العضوية + المبلغ
اي استفسار يكون في المحادثة وليس في الموضوع
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