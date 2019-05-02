نصيحة لگ...

اميرة المدائن
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 25 ماي 2018
- المشاركات
- 1,077
- النقاط
- 571
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- Algerie
- الجنس
- أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته
راقت لي
همسة لگ.
صورتگ أنت من ترسميها
وعباءتگ انت من تلبسيها
وحشمتگ انت من تحدديها
وميزانگ انت منتملاءيه بحسنات أو سيئات
فانتقي لنفسگ النجاة والسلامة.
السلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته
راقت لي
همسة لگ.
صورتگ أنت من ترسميها
وعباءتگ انت من تلبسيها
وحشمتگ انت من تحدديها
وميزانگ انت منتملاءيه بحسنات أو سيئات
فانتقي لنفسگ النجاة والسلامة.