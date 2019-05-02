نصيحة لگ...

ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,077
النقاط
571
العمر
31
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته
راقت لي


🏵همسة لگ. 🏵

صورتگ أنت من 🌸ترسميها
وعباءتگ انت من 🌸تلبسيها
وحشمتگ انت من 🌸تحدديها
وميزانگ انت من🌸تملاءيه بحسنات أو سيئات
فانتقي لنفسگ النجاة والسلامة. 🌺
 
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