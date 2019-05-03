علم طفلك العمل

بورك فيك على النصائح القيمة

انار الله طريقك وجعل ما ادرجتي هنا في ميزان حسناتك

وفقك الله وسدد خطاك واتمنى ان تأخذ نصائحك مكانها عند اهل البيوت

لكن اولا لا يجب إعطاء الطفل اعمال تفوق طاقته كأن تكون اعمال شاقة

ولا يجب ان نعطي الطفل اجرا عن اي عمل يقوم به

يمكن ان نعطيه تحفيزات اخرى غير المال حتى لا يحس ان العمل في البيت طاعة ونشاط

وليس عمل يؤجر عليه

بورك فيك

تقديري لك