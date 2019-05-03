علم طفلك العمل

السلام عليكم ..
اخترت موضوع حول تنشئة الأطفال على حب العمل، لأن هذا الأمر في غاية الأهمية فهو ينشئ لنا مراهقا له حس بالمسؤولية وكذلك يكفينا شر تقلبات المراهق والشكاوى التي تؤرق الوالدين، لذلك أتمنى أن نتبع هذه النصائح خصوصا مع دخول الشهر الفضيل " أهله الله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية" .
أتمنى أن يروقكم الموضوع ..
1. إعطاء الأطفال أعمالا مناسبة لسنهم: هذه طريقة رائعة لمساعدة الأطفال على البدء في تعلم تحمل المسؤولية وإنجاز المهام في الوقت المناسب والعمل بجد. في البداية قد يستغرق الأمر وقتًا أطول لتعليم أطفالنا ،لكن من المهم أن يكون هنالك تشجيع وتحفيز خصوصا مع دخول الشهر الفضيل.
2. الحصول على وظائف إضافية يمكنهم القيام بها مقابل أجر. طبعا هذا بالإضافة لأعمال منزلية أخرى لنشعرهم بأنهم هم جزء نشط من المنزل والأسرة. ومع ذلك، فإن وجود وظائف إضافية متاحة لكسب المال يعلم أطفالنا قيمة كسبه وإنفاقه.
ولتنظيم الأعمال ندون الأعمال المنزلية في لوحة ونخصص جزء منها للأعمال الإضافية وبهذا يمكن لأطفالنا اختيار الأعمال التي تناسبهم مقابل أجر.
3.القدوة الحسنة: تعتبر القدوة الحسنة واحدة من أقوى الطرق لتعليم أطفالنا. فالأفعال تتحدث بصوت أعلى من كلماتنا. إذا كنا نتوقع من أطفالنا القيام بعمل ما فالنقم به نحن أولا.
4. خلق حوار عما يحلم به أطفالنا في المستقبل، وهذا يجعلنا نحدد نوع الأعمال التي يفضلون القيام بها في المنزل بالإضافة يربطهم بأحلامهم في المستقبل وبنوع الوظائف التي يريدونها.
5. تعزيز ثقتهم بأنفسهم وذلك بالثناء عليهم لقيامهم بعمل ما. جاملهم وكافئهم بشيء خاص مثل الآيس كريم أو الحلوى. وهذا لإعلامهم بأننا لاحظنا ما قاموا به وبأننا نقدر ذلك حقًا وخصوصا مع الأطفال.
6. العمل على تقوية السمات الشخصية لأطفالنا، وذلك بحسن الخلق وكذلك السمات التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأخلاقيات العمل تتضمن:
- العزم على العمل والقيام به على أكمل وجه.
- تعزيز رغبة الطفل للقيام بالعمل.
7. تذكر أن تلاحظ وتحتفل في نهاية اليوم بما قام به أطفالك فهذا يعطيهم دفعة إيجابية.