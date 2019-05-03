حفلة نهـــــــــــاية السنة ...~♥

قال sami44: خلاص وليتي خاالتها

كنت عارف بلي اناي تقسمي الطورطة وبالتالي ما يصحلي والو يا المغيارة

اني قررت نولي خالها انا تاني إضغط للتوسيع...

راني خلاتها من زمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان بعييييييييييييييييييييييييييييييد

ايه منمدلكش بسبب كلامك عليا .. كنت رح نمدلك وبطلت واصلا اسنانك يوجعوك عليها كنت رح نمدلك غير شوي باه ميوجعوكش لكن لما رجعت تقول هكذا بطلت منمدلك واااااالوو

وانت المغيار .. نونو ممنوع تولي خالها الا باذني وراهي تاخد رايي فكل شيء لانها تحبني كيما نحبها

منخليها تمدلك واااااااااالو​