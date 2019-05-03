حفلة نهـــــــــــاية السنة ...~♥

صدى الصورة.
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 19 ديسمبر 2018
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- النقاط
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- محل الإقامة
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- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
مرحبا أيها اللماويون
صباحكم/مسائكم بألف خير
كيف أحوالكم إن شاء الله أموركم وأحوالك تمام التمام =)
أمس مساء يوم الخميس بتاريخ 2 ماي 2019 =)
عملنا حفلة نهاية السنة
وبما انها من الحفلات والاخيرة من أيام الطور المتوسط =)
وبمناسبة دخول الشهر الكريم أعددنا لهذه الحفلة لتبقى ذكرى لنا راسخة في القلب لا تنسى
أردت فتح هذا الموضوع لمشاركتكم ببعض الصور
أتمنى تعجبكم الصور ههه
في أمان الله وحفظه
مع تحيات أختكم ~~أمــــــــال~~
=)
مرحبا أيها اللماويون
صباحكم/مسائكم بألف خير
كيف أحوالكم إن شاء الله أموركم وأحوالك تمام التمام =)
أمس مساء يوم الخميس بتاريخ 2 ماي 2019 =)
عملنا حفلة نهاية السنة
وبما انها من الحفلات والاخيرة من أيام الطور المتوسط =)
وبمناسبة دخول الشهر الكريم أعددنا لهذه الحفلة لتبقى ذكرى لنا راسخة في القلب لا تنسى
أردت فتح هذا الموضوع لمشاركتكم ببعض الصور
أتمنى تعجبكم الصور ههه
في أمان الله وحفظه
مع تحيات أختكم ~~أمــــــــال~~
=)
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