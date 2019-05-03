حفلة نهـــــــــــاية السنة ...~♥

صدى الصورة.

صدى الصورة.

:: عضو منتسِب ::
إنضم
19 ديسمبر 2018
المشاركات
59
النقاط
9
محل الإقامة
Batna
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..😍
مرحبا أيها اللماويون :):D
صباحكم/مسائكم بألف خير;)
كيف أحوالكم إن شاء الله أموركم وأحوالك تمام التمام =)

أمس مساء يوم الخميس بتاريخ 2 ماي 2019 =)
عملنا حفلة🥳🤩 😍 نهاية السنة
وبما انها من الحفلات 🥳😍والاخيرة من أيام الطور المتوسط :cry::-p=)
وبمناسبة دخول الشهر الكريم أعددنا لهذه الحفلة لتبقى ذكرى لنا راسخة في القلب لا تنسى(y)
أردت فتح هذا الموضوع لمشاركتكم ببعض الصور;)🤪😆





أتمنى تعجبكم الصور ههه
في أمان الله وحفظه
مع تحيات أختكم ~~أمــــــــال~~ 😊😋
=)
 
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Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,651
النقاط
2,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
السلام عليكم


ماشاء الله
صور جميلة و ما تعبر عنه اجمل
نسأل الله لكم التوفيق
و الدرجات العليا
ان شاء الله
بارك الله فيكي اختي
على مشاركتنا اياها
دمتي 😘
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,943
النقاط
751
وعليكم السلام ورحمة الله
جزيل الشكر على لم على مشاركتنا فرحتكم
سعيد جدا بما قدمتموه خاصة الطورطة البيضاء التي لي فيها نصيب
مبارك لكم وبالتوفيق ان شاء الله
بقية سنة دراسية طيبة ملؤها النجح والتفوق
سررت كثيرا وسعيد بمشاركتكم
كل الاحترام والتقدير
105827
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
ركن خيمة رمضانية (يـوميات صائم)
ركن المسابقات الرمضانية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,959
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الف مبارك لكم غاليتي وبالصحة والهناء والعافية
المهم انا راني خالت امالو .. اللي يفوت هنا لازم يدي اذني ياااااو
الله يحفظك ويبارك فيك يارب غاليتي
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,943
النقاط
751
قال ماغيكاي تشان:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الف مبارك لكم غاليتي وبالصحة والهناء والعافية
المهم انا راني خالت امالو .. اللي يفوت هنا لازم يدي اذني ياااااو
الله يحفظك ويبارك فيك يارب غاليتي
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خلاص وليتي خاالتها
كنت عارف بلي اناي تقسمي الطورطة وبالتالي ما يصحلي والو يا المغيارة
اني قررت نولي خالها انا تاني :giggle:
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
ركن خيمة رمضانية (يـوميات صائم)
ركن المسابقات الرمضانية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,959
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
قال sami44:
خلاص وليتي خاالتها
كنت عارف بلي اناي تقسمي الطورطة وبالتالي ما يصحلي والو يا المغيارة
اني قررت نولي خالها انا تاني :giggle:
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راني خلاتها من زمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان بعييييييييييييييييييييييييييييييد
ايه منمدلكش بسبب كلامك عليا .. كنت رح نمدلك وبطلت واصلا اسنانك يوجعوك عليها كنت رح نمدلك غير شوي باه ميوجعوكش لكن لما رجعت تقول هكذا بطلت منمدلك واااااالوو
وانت المغيار .. نونو ممنوع تولي خالها الا باذني وراهي تاخد رايي فكل شيء لانها تحبني كيما نحبها
منخليها تمدلك واااااااااالو
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,675
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله يبارك ماشاء الله ربي يوفقكم ان شاءالله بصحتكم الخير والخمير تسلم الايادي لي صنعتها
 
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:: عضو منتسِب ::
إنضم
19 ديسمبر 2018
المشاركات
59
النقاط
9
محل الإقامة
Batna
الجنس
أنثى
قال Yasmina.yaso:
السلام عليكم


ماشاء الله
صور جميلة و ما تعبر عنه اجمل
نسأل الله لكم التوفيق
و الدرجات العليا
ان شاء الله
بارك الله فيكي اختي
على مشاركتنا اياها
دمتي 😘
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وعليكم السلام ورحمة الله ...
شكرا لك أخـــــتي على الرد الجميل
إن شاء الله ياااا رب
تحية طيبة لك أختي =)
وفيك بارك المولى
مرورك الاحلى على صفحتي
اهلا بيك =)
 
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:: عضو منتسِب ::
إنضم
19 ديسمبر 2018
المشاركات
59
النقاط
9
محل الإقامة
Batna
الجنس
أنثى
قال sami44:
وعليكم السلام ورحمة الله
جزيل الشكر على لم على مشاركتنا فرحتكم
سعيد جدا بما قدمتموه خاصة الطورطة البيضاء التي لي فيها نصيب
مبارك لكم وبالتوفيق ان شاء الله
بقية سنة دراسية طيبة ملؤها النجح والتفوق
سررت كثيرا وسعيد بمشاركتكم
كل الاحترام والتقدير
مشاهدة المرفق 105827
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العفووو خالو سامي =)
ومرورك الاحلى على الصفحة =)
وفيكم بارك المولى
الله يحفظكم جميعا
شكراا لك خالو على باقة الورد
ممتنة كثيرا لك =)
 
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:: عضو منتسِب ::
إنضم
19 ديسمبر 2018
المشاركات
59
النقاط
9
محل الإقامة
Batna
الجنس
أنثى
قال ماغيكاي تشان:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الف مبارك لكم غاليتي وبالصحة والهناء والعافية
المهم انا راني خالت امالو .. اللي يفوت هنا لازم يدي اذني ياااااو
الله يحفظك ويبارك فيك يارب غاليتي
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الله يبارك فيك المولى خالتو =)
الله يسلمك خالة
الله يعزكم إن شاء الله
شكرا لك خالة على مرورك وردك الجميل
بوركتِ =)
ههه اااا واه نتي خالتي أكيــد =)
آمــيـــــــن ويحفظك خالة
دمتي سالمة يا غالية =)
 
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:: عضو منتسِب ::
إنضم
19 ديسمبر 2018
المشاركات
59
النقاط
9
محل الإقامة
Batna
الجنس
أنثى
قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله يبارك ماشاء الله ربي يوفقكم ان شاءالله بصحتكم الخير والخمير تسلم الايادي لي صنعتها
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الله يبارك فيك يا طيبة
يسلمووو على مرورك العطر
شرفت الصفحة بمرورك وردك الاحلى =)
آميـــــــــــن ويوفق الجميع يأأأأأأأأ رب =)
ويحفظك أختي السلطانة
أدامك الله لنا
=)
 
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صدى الصورة.

:: عضو منتسِب ::
إنضم
19 ديسمبر 2018
المشاركات
59
النقاط
9
محل الإقامة
Batna
الجنس
أنثى
قال sami44:
خلاص وليتي خاالتها
كنت عارف بلي اناي تقسمي الطورطة وبالتالي ما يصحلي والو يا المغيارة
اني قررت نولي خالها انا تاني :giggle:
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ههههه اااه راه تقصف فيك امالا هههه 🤪 😆
هههه ماعليش خالو سامي امالا هههه
 
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sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,943
النقاط
751
تقصفني لأنها هكذا
105831
وانا طيب ومن حبش نعاندها لأني هكذا
105832
 
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