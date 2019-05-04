رجاءا مساعدة في تقطيع قصيدة عروضيا

رجاءا احتاج مساعدة في تقطيع قصيدة قصيرة عروضيا



غربة الضاد

يا أب “الضاد” يا “بشير” الأمانــــي ** حسرة “الضاد” في رحيلك عنــــــــــا

تشتكي “الضاد” غربة في حماهـــــــا ** كنت منها تزلزل الدار، ركنـــــــــــــــا

فرحة “الضاد” في الدساتير، ســاوت ** غربة “الضاد” واقعا، جر حزنــــــــــا

غالها الأبعدون بالأمس، لكــــــــــــــن ** غيلة اليوم، أقربون وأدنــــــــــــــــــى

طاردوا ظلها، بدعــــــــــــوى ازدواج ** فهي في وحدة السيادة، مثنـــــــــــــى

أين مني “بصائر” و”شهــــــــــاب”؟ ** أغمضت صحوة البصائر، جفنـــــــــــا

وتمثلت للجزائر، جيـــــــــــــــــــــــــلا ** وشبابا، يفجر اليأس يمنــــــــــــــــــــا

فإذا، النشء، والتجارب تتــــــــــــرى ** ضاع في الفكر واللغى بين، بينـــــــــا

وعقود من السنين تنــــــــــــــــــادي: ** يا دعاة السرى، إلى أين؟ أينـــــــــــا!

كلفتنا الحياة، سبعٌ شـــــــــــــــــــــدادٌ ** ركزت راية على كل مبنـــــــــــــــــــى

و”الثلاثون” في السيادة مــــــــــــرّت ** لم تركز لنصرة “الضاد” معنـــــــــــى

ونفوس تسوّرت موجة “الضــــــــاد” ** فناءت بها معاني هُجنـــــــــــــــــــــــا

كم قرأنا، فساءنا، أن عينــــــــــــــــــا ** قرأتهم، وساءنا أن أُذُنــــــــــــــــــــــا

حرمة “الضاد” صانها الوحي، لكـــن ** خائن “الضاد”، لا أرى له صونــــــــا​