رجاءا مساعدة في تقطيع قصيدة عروضيا

كريم-22.
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رجاءا احتاج مساعدة في تقطيع قصيدة قصيرة عروضيا
غربة الضاد
يا أب “الضاد” يا “بشير” الأمانــــي ** حسرة “الضاد” في رحيلك عنــــــــــا
تشتكي “الضاد” غربة في حماهـــــــا ** كنت منها تزلزل الدار، ركنـــــــــــــــا
فرحة “الضاد” في الدساتير، ســاوت ** غربة “الضاد” واقعا، جر حزنــــــــــا
غالها الأبعدون بالأمس، لكــــــــــــــن ** غيلة اليوم، أقربون وأدنــــــــــــــــــى
طاردوا ظلها، بدعــــــــــــوى ازدواج ** فهي في وحدة السيادة، مثنـــــــــــــى
أين مني “بصائر” و”شهــــــــــاب”؟ ** أغمضت صحوة البصائر، جفنـــــــــــا
وتمثلت للجزائر، جيـــــــــــــــــــــــــلا ** وشبابا، يفجر اليأس يمنــــــــــــــــــــا
فإذا، النشء، والتجارب تتــــــــــــرى ** ضاع في الفكر واللغى بين، بينـــــــــا
وعقود من السنين تنــــــــــــــــــادي: ** يا دعاة السرى، إلى أين؟ أينـــــــــــا!
كلفتنا الحياة، سبعٌ شـــــــــــــــــــــدادٌ ** ركزت راية على كل مبنـــــــــــــــــــى
و”الثلاثون” في السيادة مــــــــــــرّت ** لم تركز لنصرة “الضاد” معنـــــــــــى
ونفوس تسوّرت موجة “الضــــــــاد” ** فناءت بها معاني هُجنـــــــــــــــــــــــا
كم قرأنا، فساءنا، أن عينــــــــــــــــــا ** قرأتهم، وساءنا أن أُذُنــــــــــــــــــــــا
حرمة “الضاد” صانها الوحي، لكـــن ** خائن “الضاد”، لا أرى له صونــــــــا
غربة الضاد
يا أب “الضاد” يا “بشير” الأمانــــي ** حسرة “الضاد” في رحيلك عنــــــــــا
تشتكي “الضاد” غربة في حماهـــــــا ** كنت منها تزلزل الدار، ركنـــــــــــــــا
فرحة “الضاد” في الدساتير، ســاوت ** غربة “الضاد” واقعا، جر حزنــــــــــا
غالها الأبعدون بالأمس، لكــــــــــــــن ** غيلة اليوم، أقربون وأدنــــــــــــــــــى
طاردوا ظلها، بدعــــــــــــوى ازدواج ** فهي في وحدة السيادة، مثنـــــــــــــى
أين مني “بصائر” و”شهــــــــــاب”؟ ** أغمضت صحوة البصائر، جفنـــــــــــا
وتمثلت للجزائر، جيـــــــــــــــــــــــــلا ** وشبابا، يفجر اليأس يمنــــــــــــــــــــا
فإذا، النشء، والتجارب تتــــــــــــرى ** ضاع في الفكر واللغى بين، بينـــــــــا
وعقود من السنين تنــــــــــــــــــادي: ** يا دعاة السرى، إلى أين؟ أينـــــــــــا!
كلفتنا الحياة، سبعٌ شـــــــــــــــــــــدادٌ ** ركزت راية على كل مبنـــــــــــــــــــى
و”الثلاثون” في السيادة مــــــــــــرّت ** لم تركز لنصرة “الضاد” معنـــــــــــى
ونفوس تسوّرت موجة “الضــــــــاد” ** فناءت بها معاني هُجنـــــــــــــــــــــــا
كم قرأنا، فساءنا، أن عينــــــــــــــــــا ** قرأتهم، وساءنا أن أُذُنــــــــــــــــــــــا
حرمة “الضاد” صانها الوحي، لكـــن ** خائن “الضاد”، لا أرى له صونــــــــا