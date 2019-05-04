التشكيلة الأساسية الرمضانية

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عاجل...عاجل...عاجل..
رسميا ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻌﺪﺱ واللوبيا إﻟﻰ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ 20 ﻟﻘﺐ على التوالي
ﺍﻟﺒﻮﺭﺍﻙ ﻳﺼﻌﺪ ﺇﻟﻰ ﺣﻀﻴﺮﺓ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎﺏ ﺩﺍﻡ ﺳﻨﺔ ﻭﻳﺘﻮﻋﺪ ﺍﻟﺸﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﺑﻲ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﺑﻤﻠﻌﺐ الطابلة
ﺍﻟﺘﻤﺮ ﻭﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ﻳﻀﻤﻨﺎﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ أساسية ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻳﺸﺘﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﻭﻟﻰ تحت شعار ندوها ذراع
القهوة ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎنت تلعب ﻋلى السقوﻁ ﻫﺎ هي ﺍﻵﻥ تضمن ﺍﻟﺒﻘﺎء وتتوعد البقية .. أمـا الدلاع والبطيخ فلا نلعب بدونه أي مباراة
والزلابية و قلب اللوز يعودان بعد اصابة دامت حوالي 11 شهرًا
التشكيلة الاساسية :
حراسة المرمى : الكسرة أساسي والخبز احتياطي
الدفاع : التمر في الجهة اليمنى والحليب الجهة اليسرى والماء قلب الدفاع
وسط الميدان : الشربة واشقائها محرك امامي خلفي و الطبق الثاني جهة يمنى و الشكشوكة في الرواق الايسر .
الهجوم : البوراك رأس الحربة
الاحتياط :
شربات و نقاوس.كوكا
وزلابية