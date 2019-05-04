التشكيلة الأساسية الرمضانية

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,686
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عاجل...عاجل...عاجل..


رسميا ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻌﺪﺱ واللوبيا إﻟﻰ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ 20 ﻟﻘﺐ على التوالي
ﺍﻟﺒﻮﺭﺍﻙ ﻳﺼﻌﺪ ﺇﻟﻰ ﺣﻀﻴﺮﺓ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎﺏ ﺩﺍﻡ ﺳﻨﺔ ﻭﻳﺘﻮﻋﺪ ﺍﻟﺸﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﺑﻲ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﺑﻤﻠﻌﺐ الطابلة
ﺍﻟﺘﻤﺮ ﻭﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ﻳﻀﻤﻨﺎﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ أساسية ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻳﺸﺘﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﻭﻟﻰ تحت شعار ندوها ذراع
القهوة ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎنت تلعب ﻋلى السقوﻁ ﻫﺎ هي ﺍﻵﻥ تضمن ﺍﻟﺒﻘﺎء وتتوعد البقية .. أمـا الدلاع والبطيخ فلا نلعب بدونه أي مباراة 😂😂😂
والزلابية و قلب اللوز يعودان بعد اصابة دامت حوالي 11 شهرًا

التشكيلة الاساسية :
حراسة المرمى : الكسرة أساسي والخبز احتياطي
الدفاع : التمر في الجهة اليمنى والحليب الجهة اليسرى والماء قلب الدفاع
وسط الميدان : الشربة واشقائها محرك امامي خلفي و الطبق الثاني جهة يمنى و الشكشوكة في الرواق الايسر .
الهجوم : البوراك رأس الحربة

الاحتياط :
شربات و نقاوس.كوكا
وزلابية
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,963
النقاط
751
105928
الله يعطيك الربح منين جبتي التشكيلة هاذي
خسارة الشاربات راهي مبليسية ما تحضرش والي غاضني كامل الكسكسي باعوه للسحور يلعب غير في الوقت الاضافي
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,686
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
قال sami44:
مشاهدة المرفق 105928
الله يعطيك الربح منين جبتي التشكيلة هاذي
خسارة الشاربات راهي مبليسية ما تحضرش والي غاضني كامل الكسكسي باعوه للسحور يلعب غير في الوقت الاضافي
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سرقتها من عند الجيران هههه لقيت الخبر حصري عندهم قلت نفيد بيه خاوتي وخياتي
خخخ الكسكسي المسفوف مرشق بالزبيب للصحور
ربي يعطينا الصحة والعافية منور اخي
 
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