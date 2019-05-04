همة. عزيمة.

انت بفكرك بعقلك لا بماواريث الاراء والعادات

التي بنتها الناس وفق امور تخصهم وبيئة تخصهم واجساد تخصهم

فلما لا تفرض نفسك على نفسك

بدل خذلان نورها وتعتيمه وادلجتها

تحت اراء الغير التي تخصهم

مهما كتب المفكرون هم ذوات ارواح

تشبه روحك روحهم

فقط هم سعوا بينما اخرون

تقاعدوا فرارا من السعي وكلفته على النفس.