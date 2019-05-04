همة. عزيمة.

عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُشارك ::
إنضم
22 ديسمبر 2018
المشاركات
319
النقاط
21
العمر
25
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
انت بفكرك بعقلك لا بماواريث الاراء والعادات
التي بنتها الناس وفق امور تخصهم وبيئة تخصهم واجساد تخصهم
فلما لا تفرض نفسك على نفسك
بدل خذلان نورها وتعتيمه وادلجتها
تحت اراء الغير التي تخصهم
مهما كتب المفكرون هم ذوات ارواح
تشبه روحك روحهم
فقط هم سعوا بينما اخرون
تقاعدوا فرارا من السعي وكلفته على النفس.
 
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