قرص شامل مواضيع وحلول مقترحة للتحضير لبكالوريا 2019

labzasalem
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مواضيع و حلول بكالوريا 2019 BAC جميع الشعب
مواضيع وحلول مقترحة للتحضير لبكالوريا 2019 ، موضوع البكالوريا و التصحيح النموذجي
( شعبة العلوم التجريبية – شعبة الرياضيات – شعبة آداب و فلسفة – شعبة اللغات الأجنبية – شعبة تقني رياضي – شعبة تسيير و اقتصاد )
بسم الله الرحمن الرحيم
أهلا بجميع أساتذة التعليم الثانوي، أهلا بجميع التلاميذ المقبلين
على امتحان شهادة التعليم الثانوي
اقدم لكم قرص " Bacaloria Algerie 2019 "
تصميم: لبزة سالم
الناشر : لبزة سالم
الحجم : 40 ميغابايت
يمكن تحميله مباشرة من الموقع الرسمي