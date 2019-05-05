قرص شامل مواضيع وحلول مقترحة للتحضير لبكالوريا 2019

L

labzasalem

:: عضو منتسِب ::
إنضم
4 سبتمبر 2018
المشاركات
3
النقاط
2
العمر
24
محل الإقامة
sidiameur
الجنس
ذكر
مواضيع و حلول بكالوريا 2019 BAC جميع الشعب
مواضيع وحلول مقترحة للتحضير لبكالوريا 2019 ، موضوع البكالوريا و التصحيح النموذجي
( شعبة العلوم التجريبية – شعبة الرياضيات – شعبة آداب و فلسفة – شعبة اللغات الأجنبية – شعبة تقني رياضي – شعبة تسيير و اقتصاد )






بسم الله الرحمن الرحيم
أهلا بجميع أساتذة التعليم الثانوي، أهلا بجميع التلاميذ المقبلين
على امتحان شهادة التعليم الثانوي
اقدم لكم قرص " Bacaloria Algerie 2019 "
تصميم: لبزة سالم
الناشر : لبزة سالم
الحجم : ‏40 ميغابايت
يمكن تحميله مباشرة من الموقع الرسمي



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