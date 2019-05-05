اسأل نفسك !!

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة



اخواني اخواتي الكرام، اسالوا انفسكم وحاسبوها :

كيف حالكم مع الصلاة ؟؟

هل تصلونها في وقتها ؟

هل تصلونها بخفة يعني بسرعة ؟؟

وهل نستك التخلص منها فقط وانزال عبء واجبها عن كاهلك ؟؟



هذا خاطيء جدا

الصلاة راحة للنفوس والقلوب، جربوا الصلاة ونيتكم الراحة النفسية والقلبية

اقرب مايكون بين العبد وربه وهو ساجد

اسجدوا له وسبحوه وادعوه واشكوا له همكم وابكوا له سبحانه وسترون كيف ستتحسن نفسياتكم





كيف حالكم مع القران ؟؟

هل تقرؤوا ولو سورة في اليوم ؟؟

هل تستمعون له ؟؟؟ لا باس ان لم تقراه

ام تستمعون للغناء ؟؟



القران راحة للقلوب واذا كنتم لا تقرؤونه او تستمعون له بل للغناء صدقوني لن تحسوا بالراحة ولن تنعم بحياة هانئة ابدا





كيف حالكم والدعاء ؟؟

هل تقرؤون اذكار الصباح والمساء ؟

اذكار النوم ؟

اذكار الاستيقاظ ؟

اذكار مابعد الصلوات ؟



لا تجيبوني اخواني الكرام اجيبوا انفسكم

وصدقوني ان كنتم لا تفعلون هذه الامور فوالله ثم والله لن تنعموا بالراحة مادمتم أحياء

واقولها عن تجربة

لن تجد اجمل من كلام الله عز وجل

جرب القيام بتلك الامور يوميا وبثبات ولو لمدة اسبوع فقط وسترون الفرق

اسال الله ان يرزقكم بما تحبون في ما يحب ويرضى لكم

بقلمي - المزاجية المتمردة -



تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم

في امان الله وحفظه