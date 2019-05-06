إحياء 354 سنة نبوية..

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة

رمضان كريم تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح اعمالكم

تنبَّأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأزمة الاختلاف الكبيرة التي تعيشها الأمة، وأرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى سبيل النجاة والهداية فقال: "مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ".



وتنبَّأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضًا بأن الأمَّة ستمرُّ بوقت يبدأ فيه المسلمون في هجر السُّنَّة متعمِّدين، ويُبَرِّرون ذلك بأنهم سيكتفون بالقرآن الكريم، وهم في ذلك واهمون ومُضَلَّلون، فقال صلى الله عليه وسلم: «أَلَا هَلْ عَسَى رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الحَدِيثُ عَنِّي وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ، فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ الله، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلَالًا اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ الله كَمَا حَرَّمَ اللهُ».



فمِن هذا المنطلق صارت معرفة السُّنَّة أمرًا لازمًا، وليست فقط من قبيل زيادة الحسنات؛ ولكن لأن معرفة السُّنَّة جزءٌ لا يتجزَّأ من معرفة الدِّين، ومن هنا صار الاهتمام بإحياء السُّنَّة هو قضية كل مسلم، فكانت فكرة هذا الكتاب، شعارنا فيه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ [النور: 54].



مختصر كتاب إحياء



الكتاب محاولة لإحياء السُّنَّة النبوية فيضع أقدامنا على أول الطريق؛ لتكون البداية بإحياء 354 سُنَّة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا بعدد أيام السنة الهجرية، أي بمعدل إحياء سُنَّة واحدة في اليوم، ثم بعد التمرُّس والمواظبة على أدائها نبدأ في غيرها.

وقد آثر الدكتور راغب السرجاني في هذا الكتاب أن يختار من السنن ما لا يُوجد فيه في المعتاد اختلاف كبير بين العلماء أو المدارس الفقهية والتربوية؛ لتحقيق الترابط والوحدة بين المسلمين جميعًا، وحرص على الإتيان بالروايات الصحيحة، وأعرض عن كل ما اجتمع علماء الحديث على تضعيفه، وعندما أخذ في بعض السنن ببعض الأحاديث المختلف على تصحيحها حرص على دعم المعنى بآيات قرآنية، وأحاديث أخرى مُتَّفق على صحتها، حتى يطمئن القارئ إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه السُّنَّة.



وقد تمَّ ترتيب السنن على أيام السنة الهجرية كلها، مع مراعاة السنن المرتبطة بأيام خاصة مثل سنن العيد ورؤية الهلال، أو صيام الأيام البيض، أو صيام المحرَّم وغيرها لتتناسب السنن مع اليوم الذي تُقْرَأُ فيه؛ وهذا يعني أن القارئ لو قرأ كل يوم سُنَّة فإنه يستطيع عمليًّا أن يُطَبِّقها في اليوم نفسه، أو في اليوم الذي بعده، فيكون هذا أكثر مساعدة له على اتباع السُّنَّة.



ولا شكَّ أن هناك أساليب أخرى لإحياء السنة النبوية، فلْيَسْعَ كل واحد من القرَّاء إلى ابتكار ما يُعِين على تطبيق السنن النبوية في حياتنا؛ ففيها النجاة والفلاح، وهي الطريق إلى حبِّ الله تعالى ومغفرته؛ فقد قال سبحانه: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: 31]، ونسأل الله الإخلاص والقبول، ولا تنسوا شعارنا: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ [النور: 54].

نبذة عن كتاب إحياء

كيف يمكن تحقيق مليون حسنة في أقل من دقيقة؟! (سُنَّة رقم 116)

ما العمل الذي يعلو على الصيام والصلاة والصدقة؟! (سُنَّة رقم 7)

كيف تخرج من الكرب الشديد؟! (سُنَّة رقم 56)

كيف يمكن في دقيقتين ونصف أن تمسح خطاياك كلها؟! (سُنَّة رقم 50)

ما هي ساعة الإجابة يوم الجمعة؟! (سُنَّة رقم 75)

ما أحب الكلام إلى الله؟! (سُنَّة رقم 120)

ما أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟! (سُنَّة رقم 140)

ما الطعام الذي يُذْهِب الحزن ويُسْعِد القلب؟! (سُنَّة رقم 158)

ما الآيتان اللتان تكفيانك من كل شيء؟! (سُنَّة رقم 124)

ماذا تفعل لكي تتنحَّى عنك الشياطين كل يوم؟! (سُنَّة رقم 85)

ماذا تفعل لو واجهت الدجَّال؟! (سُنَّة رقم 222)

ما اسم الله الأعظم الذي إذا دُعِي به أجاب؟! (سُنَّة رقم 303)

كيف تتصدَّق بناقة كل أسبوع وأنت فقير؟! (سُنَّة رقم 33)

ما أخطر ساعة على الأطفال في الشارع؟! (سُنَّة رقم 246)

ماذا تفعل إذا رأيت كابوسًا مُزعجًا؟! (سُنَّة رقم 162)

ما الدعاء الذي يحفظك من شرِّ الظالمين؟! (سُنَّة رقم 320)

منقول

رابط تحميل الكتاب :

https://ia800102.us.archive.org/0/items/aelbese26_gmail_201712/احياء%20٣٥٤%20سُنه%20نبوبيه.pdf

صحا فطوركم

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب

في امان الله وحفظه