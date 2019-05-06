مسابقة مهبول ومهبولة ~ الموسم الثـــالث 3 ~



بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم







وأخيرا بعد طول إنتظار عادت إليكم المسابقة الأضخم من نوعها

على مستوى اللمة الجزائرة من حيث إستقطاب الأعضاء الفارين

من مستشفى الأمراض العقلية



عدنا إليكم بعدما غبنا الموسم الماضي لأسباب لم نعرف أسبابها

( بمعنى آخر كانت تالفا هههه )



في منتدى اللمة وكما عودناكم دائما الجديد والحصري والتمهبيل وحتى الخرطي

و التخيل هو أساس هذي المسابقة

وأيضا هنا مسموح الكذب الحياتي

يعني أنا تكذب وعلبالك بلي كذب

وحنا علانا بلي راك تكذب

ومع هذا نشجعوك على الكذب والتخيل

لكن في حدود الشخصية الحياتية وليس الأخبار الكاذبة



في مسابقتنا كل من يقرى موضوعنا يصاب بمرض معدي

يسبب الضحك ومنذاك جيك القشعريرة



في مسابقتنا لاحدود

للأفكار

للأخبار

للضحك

للتمهبيل

للترويح عن النفس

لاحدود لكل شيء ماعدا السيريو

لكن مانزيدوش عليها في حدود المعقول والمقبول بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكموأخيرا بعد طول إنتظار عادت إليكم المسابقة الأضخم من نوعهاعلى مستوى اللمة الجزائرة من حيث إستقطاب الأعضاء الفارينمن مستشفى الأمراض العقليةعدنا إليكم بعدما غبنا الموسم الماضي لأسباب لم نعرف أسبابها( بمعنى آخر كانت تالفا هههه )في منتدى اللمة وكما عودناكم دائما الجديد والحصري والتمهبيل وحتى الخرطيو التخيل هو أساس هذي المسابقةوأيضا هنا مسموح الكذب الحياتييعني أنا تكذب وعلبالك بلي كذبوحنا علانا بلي راك تكذبومع هذا نشجعوك على الكذب والتخيللكن في حدود الشخصية الحياتية وليس الأخبار الكاذبةفي مسابقتنا كل من يقرى موضوعنا يصاب بمرض معدييسبب الضحك ومنذاك جيك القشعريرةفي مسابقتنا لاحدودللأفكارللأخبارللضحكللتمهبيلللترويح عن النفسلاحدود لكل شيء ماعدا السيريولكن مانزيدوش عليها في حدود المعقول والمقبول

مضمون المسابقة :

نضع موضوع فيه بداية لثلاثة قصص

من نسج خيالنا

وبدوركم أنتم تكملوها وكل واحد على طريقته الخاصة

قوانين المسابقة :

تستطيع المشاركة بتكملة قصة واحدة

وان لم يفد الدواء الخاص بنا يمكنك مضاعفة الجرعة

وتكملة القصة الثانية

أما إن كانت حالتك إستثنائية

يستوجب علينا إحضار طبيب نفسي لك

أكمل القصة الثالثة

وهكذا تكون لك فرصة كبيرة بالفوز بوسام

أكبر مهبول عرفتها المجرة اللماوية

تنقيط المسابقة :

كل تكملة لقصة يتحصل العضو على 3 نقاط

قصة غير منقولة يتحصل على 2 نقاط

تسلسل الأحداث والمغامرات يتحصل عل 3 نقاط

كتابة مضمون جيد للقصة يتحصل على 4 نقاط

الجانب الفكاهي للقصة يتحصل على 5 نقاط

جوائز المسابقة :

يتحصل كل الأعضاء المشاركين على في المسابقة

على وسام التفاعل الرمضاني



أما العضو الفائز بمسابقة مهبول ومهبولة

يتحصل على

وسام مهبول ومهبولة

تحذيرات المسابقة :

يمنع التشهير لأي جهة كانت خارج نطاق منتدى اللمة

يمنع الإعتراض أو التقليل أو الإستهزاء من أي شخص

يمنع الأستهزاء بالدين أو أي شكل من أشكاله





في أخير أتمنى وكل طاقم إشراف مسابقة مهبول ومهبولة

رمضان مبارك وصح صيامكم