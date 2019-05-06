رمزي_23
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر مبلغ 199.41 دولار بايبال مقابل Baridi Mob / CCP
سعر البيع 195 دج
العمولة يتحملها المشتري
وسائل الدفع CCP/ Baridi Mob
المصدر مضمون
ملاحظة :
يرجى التحقق من ان حسابك مفعل ويستقبل عادي
اذا كان حسابك له تعاملات قليلة يجب الإنتظار لاستقبال الأموال من 21 يوم إلى 30 يوم
بعد الحجز انتظر التاكيد مني تم اكد الحجز لكي ارسل المعلومات مع المشرفين
مدة الحجز 12 ساعة تم يلغى
الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع :
اسم المنتدى + اسم العضوية + المبلغ
اي استفسار يكون في المحادثة وليس في الموضوع
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