عرض بيع بيع 199.41 دولار بايبال مقابل Baridi Mob / CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
رمزي_23
المبلغ المتاح
199.41 دولار
سعر البيع
195.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
PayPal - باي بال
رمزي_23

رمزي_23

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
16 جانفي 2017
المشاركات
1,018
النقاط
539
العمر
33
محل الإقامة
Annaba
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متوفر مبلغ 199.41 دولار بايبال مقابل Baridi Mob / CCP
سعر البيع 195 دج
العمولة يتحملها المشتري
وسائل الدفع CCP/ Baridi Mob
المصدر مضمون

ملاحظة :
يرجى التحقق من ان حسابك مفعل ويستقبل عادي
اذا كان حسابك له تعاملات قليلة يجب الإنتظار لاستقبال الأموال من 21 يوم إلى 30 يوم
بعد الحجز انتظر التاكيد مني تم اكد الحجز لكي ارسل المعلومات مع المشرفين
مدة الحجز 12 ساعة تم يلغى
الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع :
اسم المنتدى + اسم العضوية + المبلغ
اي استفسار يكون في المحادثة وليس في الموضوع
 

المرفقات

Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
14
النقاط
3
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم
صاحا فطوركم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @ALGERIA DZ

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكونداخل الموضوع

بيع موفق.
 
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